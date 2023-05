La 25 de ani, What’s Up s-a botezat în apa Iordanului. Incredibil ce i s-a întâmplat acolo: „Am simțit că sunt unde trebuie să fiu”

În anul 2015, la vârsta de 25 de ani, What’s Up a împărtășit că a avut o experiență deosebită care a marcat un moment important în viața sa – botezul în apa Iordanului. Talentatul cântăreț a mărturisit că această trăire profundă a adus transformări semnificative în existența sa.

What’s Up se botează la Ierusalim

a avut un impact profund asupra lui What’s Up, cunoscut anterior ca artistul What’s Up, care a ales să se boteze în apele Iordanului cu opt ani în urmă. Cântărețul afirmă că această experiență a reprezentat un moment extrem de semnificativ pentru el și i-a deschis ochii, scrie .

„În 2015 m-am dus la Ierusalim și m-am botezat în Iordan, în numele lui Iisus. Indiferent că este creștin, budist, cum o fi acest Dumnezeu al nostru, atâta timp cât n-ai o spiritualitate în tine este foarte greu de dus pământul în sine”, a mărturisit cântărețul la Antena Stars.

Experiența cântărețului după botez

Cântărețul se arată foarte devotat și împlinit de decizia pe care a luat-o în anul 2015. că a trăit o experiență cu totul miraculoasă după botez.

„Sufletește! Eram în 15 ianuarie, era frig afară, am intrat în apă, am ieșit din apă, a fost un preot care m-a băgat de trei ori cu capul în apă, în Iordan. Eram îmbrăcat cu o cămașă albă, aveam o mătanie frumoasă pe mine, dar am ieșit de acolo și s-a întâmplat ceva foarte frumos, în tot frigul ăla a fost să fie soarele pe cer și să simt o căldură. E o linie foarte fină între imaginație și realitate. Acea căldură m-a bucurat foarte mult, am simțit că sunt unde trebuie să fiu și sufletul meu trage spre bine”, a mai adăugat el.