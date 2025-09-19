Larisa Udilă și-a văzut pentru prima dată la . Copleșită de emoții, aceasta a dorit să împărtășească momentul cu fanii de pe rețelele de socializare.

„Semănă rău cu mine”

Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” urmează să devină mamă a doua oară și recent a aflat că va avea o fetiță.

La un control recent, Larisa și-a văzut copilul la ecografie și a zis că seamănă „rău” cu ea. Aceasta este a doua sarcină a Larisei Udilă. Ea mai are un băiețel, pe Milan.

„Nu știu cum să explic, dat efectiv gândesc mai greu, uit chestii mărunte și nu mă mai pot concentra cum o făceam înainte. Pe lângă asta, sunt atât de emoțională… Plâng la reclame, postări, povești, orice. Simt o empatie exagerată – mă doare ce li se întâmplă altora, de parcă mi se întâmplă mie. Este frumos și copleșitor în același timp (…) Acum e cel mai des păr din viața mea – nici nu pot să-l prind cu o mână. Dar știu ce mă așteaptă – După naștere, la Milan, îmi cădea părul cu pumnii și efectiv plângeam când mă pieptănam”, a scris Larisa Udilă, pe Instagram.

Cum a anunțat sarcina

Larisa Udilă a împărtășit cu fanii vestea că va fi mămică pentru a doua oară.

„Abia te aștept, draga mea fetiță… Toată viața am visat să am o cea mai bună prietenă, una care să-mi semene, să mă simtă, să mă înțeleagă fără cuvinte. Acum o am. Pe tine. Pentru totdeauna. Fetița mea. Bucata mea de suflet. Mulțumesc, Doamne, că îmi împlinești dorințele pe care nici măcar nu îndrăzneam să le rostesc. Le-ai așezat, rând pe rând, în viața mea, ca o promisiune împlinită, ca un dar nemăsurat”, a scris Larisa Udilă pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Ea a menționat că, odată cu această minune în viața lor, simte că este de ajuns tot ce are.

„Astăzi nu mai visez la „mai mult”. Sunt întreagă. Sunt binecuvântată. Sunt recunoscătoare. Tot ce îmi doresc e să rămânem așa: cu zâmbete sincere pe buze, cu inimile pline de iubire, cu sufletul ancorat în recunoștință. Pentru tot. Pentru Milan. Pentru EA. Pentru Ogi”, mai scrisese Larisa Udilă, pe pagina de Instagram.

Relația cu soțul

Larisa Udilă, într-un interviu de anul trecut, a vorbit și despre relația pe care o are cu soțul ei.

„Gândurile de separare nu au de ce să existe când iubești și ești fericit. Când nu mai iubești și nu mai ești fericit apar gândurile de separare. Momentan, eu și cu Ogi suntem pe aceeași lungime de undă. Contează enorm să fii pe aceeași lungime de undă cu jumătatea ta, susținerea partenerului, să trageți amândoi la aceeași căruță și să aveți țeluri, să lucrați la un viitor. Atunci când relația devine mediocră și nimeni nu își mai dorește nimic, evident că apare plictiseala. Noi suntem permanent în priză, suntem ca o echipă. Eu chiar cred că avem o relație foarte bine închegată. Ca orice cuplu avem și noi zile întregi în care ne certăm, ne șicanăm, dar trec repede pentru că sunt atâția ani la mijloc și am crescut împreună destul de frumos”, a mărturisit aceasta, la vremea respectivă, pentru Cancan.

Cei doi au trecut și prin durerea pierderii unei sarcini. Aceea a fost o perioadă dificilă, iar subiectul rămâne sensibil.

„Este un subiect destul de delicat și nu vreau să-l dezvolt. Sunt într-o perioadă în care sunt ok și este suficient”, a declarat Larisa, în trecut.

Aceasta a spus că nu a căutat ajutor specializat, ci că și-a găsit sprijinul în Dumnezeu.

„Nu am fost la psiholog. Am căutat ajutorul în Dumnezeu în principiu. Dumnezeu este mereu alături de noi și prin rugăciune poți rezolva orice problemă”, mai declarase influencerița.