Laura Cosoi a vorbit recent despre relația pe care o are cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, înainte să devină părinți pentru a cincea oară. Vedeta a explicat că, deși mulți oameni cred că viața lor este perfectă, realitatea este diferită. Actrița a vrut să fie sinceră cu fanii săi și a recunoscut că în orice căsnicie apar momente tensionate, mai ales când responsabilitățile sunt mari.

Laura Cosoi a vorbit despre faptul că mariajul ei nu este unul perfect

Potrivit , după o vacanță petrecută doar cu soțul ei, Laura și-a dat seama că imaginea de pe rețelele de socializare poate induce în eroare. Ea a subliniat că perioadele grele sunt normale și că fiecare partener duce propriile lupte interioare. Vedeta consideră că este important ca oamenii să știe că și în familia lor există probleme, deoarece acest lucru face parte dintr-o relație solidă și reală.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești.”, a mărturisit Laura

Cum s-a schimbat relația după zece ani de căsnicie

Laura Cosoi a explicat că, odată cu trecerea timpului, legătura dintre soți devine mult mai complexă. Într-o familie numeroasă, oboseala și grijile pot duce la reproșuri sau tensiuni. Actrița este de părere că secretul unei căsnicii frumoase stă în găsirea unui ritm comun, chiar dacă pașii nu sunt mereu perfecți. Ea a învățat să se concentreze pe ceea ce au construit împreună, în loc să numere greșelile partenerului.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta.”, a declarat vedeta pe pagina sa de Facebook

În ciuda experienței de mamă, Laura a recunoscut că are emoții mari și pentru această a cincea sarcină. Ea s-a rugat ca testele genetice să fie bune, pentru că sănătatea copiilor este cea mai importantă pentru echilibrul familiei. rămâne recunoscătoare pentru tot ce are și alege să meargă înainte alături de soțul ei, acceptând că imperfecțiunile sunt cele care îi ajută să crească împreună.