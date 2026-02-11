B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei

Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei

Flavia Codreanu
11 feb. 2026, 22:43
Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei
Foto: Lauracosoi.ro
Cuprins
  1. Laura Cosoi a vorbit despre faptul că mariajul ei nu este unul perfect
  2. Cum s-a schimbat relația după zece ani de căsnicie

Laura Cosoi a vorbit recent despre relația pe care o are cu soțul ei, Cosmin Curticăpean, înainte să devină părinți pentru a cincea oară. Vedeta a explicat că, deși mulți oameni cred că viața lor este perfectă, realitatea este diferită. Actrița a vrut să fie sinceră cu fanii săi și a recunoscut că în orice căsnicie apar momente tensionate, mai ales când responsabilitățile sunt mari.

Laura Cosoi a vorbit despre faptul că mariajul ei nu este unul perfect

Potrivit libertatea, după o vacanță petrecută doar cu soțul ei, Laura și-a dat seama că imaginea de pe rețelele de socializare poate induce în eroare. Ea a subliniat că perioadele grele sunt normale și că fiecare partener duce propriile lupte interioare. Vedeta consideră că este important ca oamenii să știe că și în familia lor există probleme, deoarece acest lucru face parte dintr-o relație solidă și reală.

„Mi-am dat seama, după ce am fost cu Cosmin în această vacanță, oamenii cred că în realitate noi nu avem probleme și că totul e perfect. Am vrut cumva să aduc în vedere și momentele mai puțin discutate în online, momentele tensionate dintre soț și soție. Într-adevăr, în perioada aceasta suntem bine sau am avut perioade mai bine. Sunt perioade și când duci propria ta luptă. Nu totul este roz, sunt lucruri pe care poți să le povestești, lucruri pe care nu vrei să le povestești.”, a mărturisit Laura

Cum s-a schimbat relația după zece ani de căsnicie

Laura Cosoi a explicat că, odată cu trecerea timpului, legătura dintre soți devine mult mai complexă. Într-o familie numeroasă, oboseala și grijile pot duce la reproșuri sau tensiuni. Actrița este de părere că secretul unei căsnicii frumoase stă în găsirea unui ritm comun, chiar dacă pașii nu sunt mereu perfecți. Ea a învățat să se concentreze pe ceea ce au construit împreună, în loc să numere greșelile partenerului.

„Relațiile se schimbă odată cu anii. Legătura dintre soț și soție nu mai e doar despre doi oameni… la un moment dat devine despre o lume întreagă construită împreună. Apar copiii, vin provocările, se adună oboseala, responsabilitățile, zilele în care pare că totul trebuie rezolvat simultan. Familiile nu apar pur și simplu. Ele se construiesc, se protejează, se cultivă cu grijă. În familie înveți răbdarea, îngăduința, siguranța de a te simți ocrotit și puterea de a ierta.”, a declarat vedeta pe pagina sa de Facebook

În ciuda experienței de mamă, Laura a recunoscut că are emoții mari și pentru această a cincea sarcină. Ea s-a rugat ca testele genetice să fie bune, pentru că sănătatea copiilor este cea mai importantă pentru echilibrul familiei. Vedeta rămâne recunoscătoare pentru tot ce are și alege să meargă înainte alături de soțul ei, acceptând că imperfecțiunile sunt cele care îi ajută să crească împreună.

Tags:
Citește și...
Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
Monden
Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
Monden
Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger
Monden
Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger
Lidia Buble, cerută în căsătorie de un fan înainte de concert. Ce răspuns i-a dat artista
Monden
Lidia Buble, cerută în căsătorie de un fan înainte de concert. Ce răspuns i-a dat artista
Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
Monden
Reacția lui CRBL în urma comentariilor despre divorțul de fosta soție, Elena Vîșcu. Ce a declarat artistul
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Monden
Mihai Bendeac amenință cu poliția după ce a fost acuzat de hărțuire. Incidentul s-a petrecut la o întâlnire cu fanii
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Monden
Britney Spears își vinde drepturile asupra pieselor sale celebre. Cât ar fi costat achiziția
Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă
Monden
Simona Halep, apariție de milioane în București. Cât costă accesoriile purtate de fosta sportivă
Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)
Monden
Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)
Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
Monden
Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
Ultima oră
22:51 - Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
22:33 - Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
22:08 - Un bebeluș ar fi murit după ce a consumat lapte praf. Produsul contaminat se găsește și în România
22:04 - Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
21:53 - Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
21:37 - Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
21:34 - Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli
21:12 - O femeie a primit facturi la apă de 55.400 de euro. „Poți umple mai multe bazine olimpice”
21:07 - Anul 2026 se anunță extrem de dificil greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
20:53 - Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger