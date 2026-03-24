B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 17:15
Iulia Albu. Sursa foto: Captură Video - Cătălin Măruță / YouTube
Cuprins
Criticul de modă Iulia Albu a afirmat că toate soțiile de președinți pe care i-a avut România au fost prost îmbrăcate: „avem un palmares foarte prost din punctul acesta de vedere”. De asemenea, aceasta a mai susținut că nu e treaba nimănui faptul că Mirabela Grădinaru și președintele Nicușor Dan nu sunt căsătoriți. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Mirabela Grădinaru se află în SUA, la invitația Primei Doamne Melania Trump, pentru un summit despre copii, educație și digitalizare.

Iulia Albu: Mirabela Grădinaru nu este Prima Doamnă, pentru că nu există așa ceva în România

Întrebată de VIVA! cum i se pare că se îmbracă Prima Doamnă a României, Iulia Albu a răspuns: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România. Această instituție există în SUA, unde Prima Doamnă are niște atribuții, măcar protocolare. Nu este cazul nostru. În primul rând, nu cred că interesează pe nimeni viața personală a președintelui. De ce ar trebui să ne intereseze altceva decât performanța lui profesională?”.

Iulia Albu: Aceste doamne la brațul președinților noștri au fost foarte prost îmbrăcate

Despre faptul că, totuși, oamenii sunt interesați de ținutele Primelor Doamne, Iulia Albu a afirmat: „Asta se întâmplă pentru că, în general, atât timp cât apari la brațul unui șef de stat, în calitate de parteneră de viață -e irelevant dacă ești soție sau nu- ești o persoană vizată, care poate fi comentată. Asta se întâmplă și pentru că aceste doamne care au apărut în decursul istoriei noastre, la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate! Istoric vorbind, avem un palmares foarte prost din punctul acesta de vedere”.

În schimb, criticul de modă a spus că Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, „este foarte bine îmbrăcată tot timpul”. „Dar cam atât am putea spune despre ea. Ceea ce e oricum mai mult decât putem spune despre multe alte femei”, a punctat Iulia Albu zâmbind.

Tags:
Ultima oră
