Laura Cosoi a marcat cea de-a 43 aniversare cu un anunț complet neașteptat, făcut pe rețelele de socializare: va deveni mamă pentru a cincea oară. În prezent, vedeta se află în vacanță în Thailanda, alături de familia sa.

Cum a anunțat Laura Cosoi că va deveni mamă a cincea oară

Laura Cosoi și-a anunțat fanii că urmează ca familia ei să se mărească cu încă un membru, printr-un videoclip emoționant, publicat pe rețelele de sociliazare. În postare, vedeta a inclus videoclipuri cu oameni dragi, atunci când le-a dat marea veste. A filmat reacția rudelor și a prietenilor buni, inclusiv pe a Adelei Popescu și Adei Condeescu, actrițele alături de care a jucat în filmul „Retreat Vama Veche”.

La finalul postării, Laura Cosoi a pus mai multe filmări cu cele patru fetițe ale ei, pe plajă, acolo unde a scris în nisip „Așteptăm un bebeluș”. Cele patru fetițe și-au sărutat mama pe burtică și au privit cu atenția ecografia care a confirmat că familia urmează să mai primească încă un membru.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”, a scris Laura Cosoi în descrierea , pe Instagram.

Cum a aflat Cosmin Curticăpean că urmează ca familia lor să se extindă

În videoclipul postat de Laura Cosoi se poate vedea și cum a primit vestea soțul ei, Cosmin Curticăpean. Pentru a surprinde reacția auatentică a acestuia, vedeta l-a trezit din somn și fără alte cuvinte, i-a arătat testul de sarcină pozitiv.

Fanii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje pozitive, prin care au felicitat , dar și curajul Laurei Cosoi. Vedeta este deja mama a patru fetițe.

„WOW!! Laura, ești prea tareeee!! Țara are nevoie de mai multe Laura Cosoi”,

„Eram sigură că anul acesta vă măriți echipa cu încă o fetiță. Aveam un feeling că nu vă opriți la cele 4! Felicitări! Alături de omul potrivit, poți muta și munții și poți savura aceste minunății ale vieții! La mulți ani și sarcina ușoară!”, au fost o parte dintre comentarii.