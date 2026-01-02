B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”

Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”

B1.ro
02 ian. 2026, 16:29
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Sursa Foto: Facebook - Laura Cosoi
Cuprins
  1. Cum a anunțat Laura Cosoi că va deveni mamă a cincea oară
  2. Cum a aflat Cosmin Curticăpean că urmează ca familia lor să se extindă

Laura Cosoi a marcat cea de-a 43 aniversare cu un anunț complet neașteptat, făcut pe rețelele de socializare: va deveni mamă pentru a cincea oară. În prezent, vedeta se află în vacanță în Thailanda, alături de familia sa.

Cum a anunțat Laura Cosoi că va deveni mamă a cincea oară

Laura Cosoi și-a anunțat fanii că urmează ca familia ei să se mărească cu încă un membru, printr-un videoclip emoționant, publicat pe rețelele de sociliazare. În postare, vedeta a inclus videoclipuri cu oameni dragi, atunci când le-a dat marea veste. A filmat reacția rudelor și a prietenilor buni, inclusiv pe a Adelei Popescu și Adei Condeescu, actrițele alături de care a jucat în filmul „Retreat Vama Veche”.

La finalul postării, Laura Cosoi a pus mai multe filmări cu cele patru fetițe ale ei, pe plajă, acolo unde a scris în nisip „Așteptăm un bebeluș”. Cele patru fetițe și-au sărutat mama pe burtică și au privit cu atenția ecografia care a confirmat că familia urmează să mai primească încă un membru.

„Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața, viața în cea mai pură, frumoasă, complexă și plină de însemnătate formă a ei. Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”, a scris Laura Cosoi în descrierea postării, pe Instagram.

Cum a aflat Cosmin Curticăpean că urmează ca familia lor să se extindă

În videoclipul postat de Laura Cosoi se poate vedea și cum a primit vestea soțul ei, Cosmin Curticăpean. Pentru a surprinde reacția auatentică a acestuia, vedeta l-a trezit din somn și fără alte cuvinte, i-a arătat testul de sarcină pozitiv.

Fanii au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje pozitive, prin care au felicitat cuplul, dar și curajul Laurei Cosoi. Vedeta este deja mama a patru fetițe.

„WOW!! Laura, ești prea tareeee!! Țara are nevoie de mai multe Laura Cosoi”,

„Eram sigură că anul acesta vă măriți echipa cu încă o fetiță. Aveam un feeling că nu vă opriți la cele 4! Felicitări! Alături de omul potrivit, poți muta și munții și poți savura aceste minunății ale vieții! La mulți ani și sarcina ușoară!”, au fost o parte dintre comentarii.

Tags:
Citește și...
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Monden
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Monden
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Monden
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Monden
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Monden
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Monden
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Monden
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Monden
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Monden
Saveta Bogdan a dezvăluit ce pensie are după 45 de ani de muncă: “E foarte mică. Mi-e rușine să spun la lume ce pensie am” (VIDEO)
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Monden
Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
Ultima oră
17:02 - Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
17:00 - Viața trăită în umbră de milioane de oameni fără certificat de naștere: „Este dureros. Ești practic invizibil”
16:23 - Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
16:03 - Două noi decese, cauzate de virusul gripal. Lista cu județele cu cele mai multe cazuri de gripă
15:36 - Surse: Un român, dat dispărut după incendiul devastator din barul Le Constellation din Elveția. Ce a transmis MAE
15:10 - Obiceiul care „prezice” vremea în fiecare an, în România. Cât de ploios va fi 2026
15:03 - Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
14:35 - Captură DIICOT în primele zile din 2026. Ce au descoperit autoritățile în urma perchezițiilor (FOTO)
14:10 - Un cunoscut fotbalist, printre victimele incendiului devastator din Elveția: „Suntem în stare de șoc”
13:51 - România sare în ajutorul Elveției după incendiul din Crans-Montana. Radu Miruță: „Când cineva are nevoie, nu întrebi ‘de ce’ sau ‘cât costă’”