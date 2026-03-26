În cursul zilei de joi au fost înregistrate două cutremure de mică intensitate. Mișcările seismice au fost înregistrate în intervale scurte, și au fost localizate în zone mai puțin obișnuite pentru țara noastră: unul în județul Alba, și unul în județul Brașov.

Unde au avut loc cele mai recente cutremure

Joi, două seisme slabe au fost raportate în regiuni mai rar asociate cu astfel de evenimente, potrivit . Primul s-a produs în județul Alba, în Transilvania, la ora 13:57:50, având o magnitudine de 2,0 și o adâncime redusă.

din Alba a fost localizat în apropierea unor orașe importante:42 km NV de Alba Iulia, 51 km NE de Deva, 55 km SV de Turda, 60 km SV de Cluj-Napoca, 65 km N de Hunedoara, 92 km V de Mediaș, 95 km NV de Sibiu și 99 km S de Zalău. Cu toate acestea, nu a fost resimțit semnificativ, relatează Capital. Caracteristicile sale indică un eveniment superficial, tipic pentru mișcările minore din această regiune.

Al doilea seism s-a produs în județul Brașov, la ora 12:26:36, având o magnitudine ușor mai mare, de 2,3, și o adâncime de 5,1 kilometri. Acesta a putut fi resimțiti la 39 km V de Sfântu-Gheorghe, 42 km NV de Brașov, 76 km E de Mediaș, 86 km SE de Târgu-Mureș și 90 km E de Sibiu.

Ce alte cutremure au avut loc recent în România

Luni dimineață, alte au fost sesizate într-un interval extrem de scurt, în județele Argeș și Buzău. Acestea au avut loc la doar trei minute diferență, sugerând o activitate seismică fragmentată, dar constantă.

Primul dintre acestea a fost înregistrat la ora 6:52, în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, cu o magnitudine de 2,1 și o adâncime similară celor din Transilvania. La scurt timp, un al doilea cutremur a avut loc în județul Buzău, fiind însă diferit ca profil.

Seismul din Buzău a avut o magnitudine de 2,9 și s-a produs la o adâncime considerabil mai mare, de peste 140 de kilometri. Acest tip de mișcare este specific zonei Vrancea, cunoscută pentru cutremurele de adâncime.