Leonard Miron a petrecut Revelionul la fosta parteneră din liceu, alături de iubitul său: „Am rămas foarte buni prieteni”

Leonard Miron și Miguel sunt împreună de 22 de ani, iar sărbătorile din acest an au fost cu totul speciale.

Fostul prezentator TV a dat uitării temperaturile ridicate de pe un vas de croazieră și a petrecut Revelionul în țară, mai exact la Pitești.

Leonard Miron a petrecut sărbătorile în țară, la Pitești

Leonard Miron a petrecut sărbătorile alături de cei dragi, în țară. Fostul prezentator TV l-a avut alături și pe Miguel, iubitul său, iar cei doi s-au bucutat de sărbători în Pitești.

În ceea ce privește petrecerea dintre ani, aceasta a fost , deoarece fostul prezentator TV și-a dus iubitul la fosta sa iubită din liceu. Leonard Miron a mărturisit că a rămas în relații bune cu aceasta și au petrecut împreună.

„Aseară am fost invitați la fosta mea iubită din liceu. Am rămas în foarte buni prieteni, iar aseară ne-au oferit o seară tradițional românească. Am început să mâncăm la ora 14:00 și ne-am oprit seara, la 23:00”,a spus Leonard Miron, potrivit .

Anul acesta de sărbători, fostul prezentator TV a avut parte și de momente emoționante, deoarece acesta a fost la mormântul părinților săi. De obicei, Leonard Miron trecea pe la cavoul familiei în luna februarie, dar fiind în țară, nu a mai amânat un astfel de moment emoționant.

„Eu de obicei, vin în februarie, să le fac parastasul alor mei, dar anul acesta fiind aici, ne-am dus la cavoul familiei și am avut așa o „discuție” cu ai mei, că așa e când începi anul, trebuie să îi am pe toți împreună. A fost un lucru absolut senzațional. Aseară după ce am mâncat și după zilele astea petrecute la Pitești că dacă aș acumula cunoștințe și informații cu viteza cu care pun kilogramele, aș fi luat trei Premii Nobel”, a mai spus fostul prezentator TV.

Leonard Miron, dorințe pentru anul 2023

Și cum la începutul anului, fiecare își propună , și Leonard Miron are câteva dorințe pentru 2023. Fostul prezentator TV își va continua activitatea sa de pe vasul de croazieră, doar că, acest an, vine și cu premieră, căci va putea să le arate turiștilor câteva obiective turistice din România.

„Sunt foarte mândru, pentru că în 2023, pentru compania de croazieră la care lucrez, o să încep o croazieră în premieră (…) O să fiu primul director de croazieră care le va arăta americanilor Canalul Dunăre – Marea Neagră. Croaziera va începe în Viena și se va termina la Constanța”, a mărturisit Leonard Miron.