Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc"

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 11:54
Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
Lidia Buble. Sursa foto: Captură video - Lidia Buble / Instagram

Lidia Buble a fost bătută cu mătura, pe stradă, de o bătrână. Cântăreața a povestit totul într-un reel pe rețelele sociale, încă uluită de cele întâmplate.

Cum a fost lovită Lidia Buble de o bătrână

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit… Înainte să ajung la locație (la salon) să mă fac superbă, văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ”Vai, săraca bătrânică”. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe jos, și-i zic: ”Doamnă dragă, vă ajut? Sunteți bine?”. Mi-a zis să o ajut.

Mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și… m-a bătut cu mătura! Deci când m-am dus lângă ea s-o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble.

Ce a realizat Lidia Buble după incident

Vedeta a realizat apoi că femeia era băută: „Mi-am dat seama după că doamna era așa. Îmi zicea continuu să-i dau bani de țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ”Lasă-mă în pace, că mare țeapă mi-ai tras!”. Nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la o bătrânică. Încă îmi revin din șoc… Nu pot să cred!”.

