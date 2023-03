Lidia Buble a scos la iveală secretul ei pentru a se menține în formă / Artista a dezvăluit ce complexe fizice are

Lidia Buble este una dintre cele mai iubite și mai frumoase cântărețe din România, datorită farmecului pe care îl are pe scenă, vocii cu care se diferențiază de alți alți artiști, dar și datorită felului ei de a fi.

De ani buni, de când se află în viața publică, cântăreața a fost tot timpul asaltată cu întrebări în ceea ce privește secretul felului în care arată și cum face să se mențină atât de bine.

Lidia Buble a dezvăluit secretul menținerii în formă

Lidia Buble a vorbit, într-un interviu acordat recent, despre „rețeta” pe care o are pentru a fi mereu în formă și pentru a avea un corp de invidiat. În primul rând, cântăreața a precizat că de mică a fost sportivă și face foarte multă mișcare, dar are grijă să mănânce și sănătos.

Aceasta are un ritual zilnic de îngrijire facială, dar face și masaj cu bambus, fiind de-a dreptul îndrăgostită de aceste ședințe. Cântăreața mai spune că și antrenamentele în sala de sport, ceea ce o face, evident, să aibă cea mai bună formă fizică.

„Dacă de mică am fost sportivă, cred că, și în momentul de față, am o disciplină bine pusă la punct. Am grijă să mănânc sănătos, să îmi fac rutina de îngrijire facială pentru a fi, mai tot timpul, cu tenul aerisit și curat, am reînceput ședințele la sală și, de nelipsit în programul meu, masajul cu bambus. În plus, am o energie și doză mare de a-mi surprinde publicul cu și prin muzica mea, încât e un MUST să fiu în cea mai bună formă a mea. :)”, a spus Lidia Buble pentru .

Lidia Buble, despre complexe

Artista spune că totul depinde foarte mult și de alimentație, iar ea are mare grijă la acest aspect. Fiind vegetariană și mâncând doar pește, artista înlocuiește carnea cu paste, salate, dar și supa cu tăiței de casă, acesta fiind un meniu zilnic pe care artista îl are.

Atunci când se mai abate de la dietă, Lidia Buble spune cu o plăcintă cu mere sau cu jeleuri, fiind preferatele ei.

„Eu sunt, oarecum, vegetariană, iar în afară de pește, nu mănânc carne deloc. De mică am acest stil alimentar sănătos. Din meniul meu zilnic nu lipsesc peștele, pastele, salatele și, deliciul suprem, supa cu tăiței de casa (primiți de la mama mea). În rest, ca și dulce, atunci când am un cheat day, mă delectez cu o plăcintă cu mere sau…jeleuri!”, mai spune ea.

Legat de complexe, artista a spus: „Eu sunt de părere că nimeni nu are vreun defect. Nu am avut, vreodată, complexe sau să spun că mă deranjeaza ceva la mine. Dimpotrivă, am mulțumit Celui de Sus că m-am nascut, crescut sănătoasă și că sunt mandră de cum sunt. Iar, atunci când primeam multe mesaje legate de nasul meu, să știți că nu mă deranja, ba spuneam, și încă susțin asta, că nasul acesta e unic, cu personalitate, iar asta mă face să fiu aparte…originală”, a mai declarat Lidia Buble.