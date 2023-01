Lidia Buble, confesiuni frapante: „S-a înnegrit pe loc. Știam cumva că mi-am omorât sora”

Lidia Buble a trecut prin clipe teribile. Artista a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că a fost la un pas de tragedie. Vedeta nu poate să vorbească fără lacrimi despre aceasta întâmplare. Oroarea trăită a lăsat o amprentă adâncă în sufletul interpretei.

Sora artistei, la un pas de moarte

Lidia Buble este mai rezervată atunci când vine vorba despre viața personală. Vedetei nu îi place să povestească despre surori și frați, însă se știe că aceasta provine dintr-o familie numeroasă și are relații calde cu familia.

Cântăreața a participat, recent, la podcastul lui Horia Brenciu, unde a povestit despre o întâmplare din copilărie. Tânăra a recunoscut că la un moment dat i s-a părut că și-a ucis sora. Cele două se jucau, iar Lidia a scăpat-o din brațe. Ceea ce a urmat a traumatizat-o.

„Am trecut prin niște lucruri grele împreună. Din cauza mea era cât pe ce să nu mai fie în viață astăzi pentru că, când avea 2-3 luni, nu mai știu exact…când s-a născut, doctorii i-au fracturat o mânuță și mama ne-a interzis să o luăm în brațe să nu îi facem și mai mult rău. Am pândit-o special, a intrat în baie să își spele părul, am intrat unde era pătuțul lui Lori, o iubeam atât de mult și eram disperată să o văd și să o țin în brațe.

Am început să mă comport cu ea ca și cu o păpușă. O aruncam și o prindeam și ultima dată când am aruncat-o, am scapăt-o pe gresie. Efectiv, s-a înnegrit pe loc. Îmi aduc aminte că am chemat-o pe mami, a fugit cu ea în brațe și mami a leșinat cu ea în brațe în dormitor…

Am apucat să-l sun pe tatăl meu să vină acasă cât poate de repede pentru că Lori e pe moarte, dacă nu cumva chiar a murit. A venit, eu am fugit de acasă, m-am ascuns undeva în spatele blocului până noaptea târziu, pe la 1- 2, nu am avut curajul să merg acasă. Eu în momentul ăla știam cumva că mi-am omorât sora”, a povestit Lidia Buble.

Ce își dorește Lidia Buble

Lidia Buble şi-a pus deja o dorinţă pentru anul 2023. Artista își dorește să îmbrace și rochia de mireasă, însă nu știe când va fi momentul.

„N-am simțit niciodată o presiune, pentru că eu sunt omul căruia îi place foarte mult tot ceea ce înseamnă natural. Trebuie să se întâmple în mod firesc și natural. Când o fi să vină Făt-Frumos pe un cal alb, o să se întâmple. Da, îmi doresc să mă căsătoresc, îmi doresc copii.

Trei băieți, dacă se poate, ar fi ideal pentru mine, dar nu pun presiune pe mine și nici nu las să mă preseze vorbele venite din partea celorlalți”, a spus Lidia Buble în podcast-ul moderat de Mihai și Elwira Petre.

„Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire atât oferită, cât și primită”, a mai zis Lidia.