Lidia Buble și-a pus fanii pe jar. Cum a răspuns presupunerilor că ar fi însărcinată. „Acum mi-am dat seama”

trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Horațiu Nicolau, care este mai în vârstă decât artista cu peste 30 de ani. Faptul că cei doi sunt într-o relație stabilă, dar și pentru că Lidia Buble a făcut recent câteva afirmații pe pagina sa de Instagram, i-a pus pe gânduri pe fanii cântăreței.

Lidia Buble a postat pe InstagramStory mai multe filmulețe în care a dezvăluit ce a vorbit cu prietenele ei, care sunt în zodia Gemeni, dar a povestit și că se confruntă cu stări de rău după ce a mâncat. Mai în glumă, mai în serios, cântăreața a promis că nu va mai mânca ouă.

„Alo, gemănoaicele mele, terminați cu mesajele alea. Mi-au dat mesaje că e adevărat ce scrie la horoscop. Păi ce să duc? Eu nu pot să duc bagajul în față. Adică bagaj (n.r. – sarcină). Cu cârca asta n-am cum să duc. N-am nicio șansă de nădejde. Trebuie să vă zic că de astăzi am renunțat la ouă. Nu mai vreau să văd ouă. De mult zic eu că nu mai o să mănânc ouă. Îmi plac foarte mult ouăle, dar nu știu de ce, de câte ori mănânc ouă, după mi se face foarte scârbă de ele. Astăzi mi-am făcut două ouă și după aceea mi s-a făcut rău”, a spus Lidia Buble, potrivit .

Lidia Buble a clarificat situația

La scurt timp, artista a realizat că lumea va crede că este și a ținut să clarifice situația, precizând că nici nu se gândește la a rămâne gravidă pânu nu face nunta.

„Abia acum mi-am dat seama ce am făcut. Nu-i ca și cum ar fi prima dată. Că oricum, după presă, eu am foarte mulți copii, în jur de 30 de copii. Dar eu nu-i știu, nu i-am întâlnit niciodată, dar am. Că de multe ori m-au dat gravidă prin presă. Acum mi-am dat seama ce am făcut, că am zis că mi s-a făcut greață după ce am mâncat ouă și că mi s-a făcut scârbă. Mă rog, e tot una. Și că nu mai vreau să văd ouă.

Băi, nu vă gândiți la… că nu, vă zic, vă asigur eu. Și nu scrieți articole, vă rog eu. Că le dați palpitații la ai mei. Și așa că numai ce i-am scos de prin spitale. Deci nu. Și nu o să existe asta până nu există o căsătorie mai întâi. Eu sunt pe vechi. Căsătorie, copil. După ce am zis că m-am căsătorit, atunci puteți să vă așteptați și la bagaj (n.r – sarcină). Până atunci, nu”, a mai afirmat Lidia Buble pe Instagram, la story.