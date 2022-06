Lidia Buble se vede o mămică ideală: „Eu m-aș putea vedea mămică oricând pentru că de mici noi ne-am crescut acasă între noi”

Lidia Buble are 28 de ani, iar atunci când vine vorba despre copii, vedeta a mărturisit că este pregătită să devină mamă în orice moment, mai ales pentru că face parte dintr-o familie numeroasă și a avut grijă de frații mai mici.

Artista provine dintr-o familie numeroasă, formată din 10 frați, iar de-a lungul timpului ea a fost nevoită să aibă grijă de surorile ei mai mici și de nepoți.

Lidia Buble se vede o mămică ideală

Tocmai din acest considerent, că s-ar vedea și ea mamă, la rândul ei, și e deja pregătită pentru acest pas. Vedeta a făcut declarații în cadrul unui interviu pentru

„Eu m-aș putea vedea mămică oricând pentru că de mici noi ne-am crescut acasă între noi. Am fost și bonă, adică oricând ar veni, eu o să fiu pregătită. Acum Dumnezeu decide când va fi momentul și cu cine! Mă văd o mămică foarte cool și răbdătoare. Mă văd o mămică ideală! Acest răspuns mi-l dau nepoții mei, favorizându-mă, petrecem foarte mult timp împreună! Familia este sursa mea de energie”, a declarat Lidia Buble.

Când vine vorba despre , aceasta spune că: „Mă topesc de dorul alor mei. Sunt dependentă de părinții mei, acasă mă simt cel mai bine, acolo îmi încarc bateriile. De câte ori am ocazia plec acasă, chiar și pentru câteva ore, sunt o persoană foarte familistă și îmi place să petrec timp cu ei. Noi în familie avem o vorbă: „Nimic fără Dumnezeu! Și ne ghidăm după acest lucru în viață! În permanență ne place să îl punem pe Dumnezeu înainte de toate, în toate planurile noastre!”, a mai spus Buble.

Lidia Buble, despre regrete și experiențele din viața ei

La întrebarea dacă are vreun regret cu privire la viața ei, uitându-se în urmă, artista a mărturisit că: „Nu am regrete, îmi place să cred că toate experiențele și situațiile prin care am trecut, m-au format omul de astăzi care sunt și sunt mândră de unde am ajuns și ce am realizat. Mă bucur că sunt o persoană independentă, cu picioarele pe pământ, echilibrată. Am creat foarte multe amintiri frumoase și vor rămâne mereu așa. Le voi păstra mereu în suflet. Acum sunt plină de dragoste, echilibrată și mulțumită. Eu sunt un diamant, îmi place să cred că sunt cel mai sclipitor diamant”, ne-a spus Lidia Buble.