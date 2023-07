Liviu Teodorescu a dezvăluit motivul pentru care colaborarea lui cu Marius Moga s-a încheiat. Ce anume l-a supărat pe artist: „A devenit frustrant să ...”

Liviu Teodorescu este unul dintre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști din țara noastră. Talentul său muzical a fost descoperit de cântărețul și compozitorul Marius Moga, iar cei doi au colaborat pe plan muzical, însă, după o perioadă, nu s-au mai înțeles.

De ce s-au certat Liviu Teodorescu și Marius Moga

Invitat în cadrul unui podcast online, artistul a vorbit despre cearta cu mentorul său de la Vocea României.

Puțini știu că talentul acestuia a fost descoperit de către Marius Moga. Cei doi au format o echipă pentru o bună perioadă de timp, însă, la un moment dat, Liviu Teodorescu a decis să pună capăt colaborării cu el. Potrivit acestuia, o perioadă de timp a fost destul de supărat, însă acum nu îi mai poartă pică.

„Da, am fost, acum nu mai sunt așa … dar am fost supărat rău, dar cred că toți care am trecut pe acolo, într-o măsură ne-am supărat cu Moga. Moga este genial, asta e clar, dar când lucrezi cu el, el se face așa indispensabil în procesul tău de creație, încât lucrând de câteva ori cu el, la un moment dat nu mai poți, pentru că îți creează nevoia de a avea aprobarea lui.

Când ești la început, tânăr, artist necopt și nimerești un colos de genul ăsta … genial, te copleșește, după care când tu încerci să îți iei puterea și să îți asumi deciziile pe parte de creație, de muzică, când se întâmplă asta și îți iei puterea înapoi, se cam strică combinația. Pentru că nu îți mai convine că ai nevoie de aprobarea lui, devine frustrant pentru tine, descriu ce mi s-a întâmplat mie. A devenit frustrant să am nevoie de aprobarea lui și în momentul ăla am decis să mă separ.

Da, e primul om cu care am deschis drumul ăsta, și Adda a fost supărată pe Marius Moga. Oricum, la un moment dat simțeam că îmi spune ce să fac, dar oamenii reacționau la ce făceam eu, de ce să fac ce zici tu? El zicea: nu e bine”, a declarat Liviu Teodorescu, notează .

Liviu Teodorescu trece printr-o nouă și entuziasmantă perioadă din viața lui

Din anul 2021 s-a așezat la casa lui alături de aleasa inimii sale, Iulia, cu care are o relație de peste 10 ani. Acum, cei doi trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor, pentru că soția sa a adus pe lume o fetiță superbă pe care ambii o așteptau cu multă dragoste și căldură.

Liviu Teodorescu de când micuța sa a venit pe lume. Ea s-a născut pe 3 iulie, iar artistul a ținut-o în brațe încă din prima zi.

Fiica acestuia poartă numele de Ecaterina și nu este deloc ales aleatoriu, deoarece a aflat că și mama socrului său a avut același nume, așa că speră să fie unul norocos.