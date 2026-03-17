Acasa » Monden » Probleme pentru Liviu Vârciu chiar de ziua lui: S-a ales cu sinuzită după ce a fost dat jos din taxi

Flavia Codreanu
17 mart. 2026, 23:54
sursa foto: Instagram/ Liviu Vârciu
Cuprins
  1. Ce surpriză i-a făcut Anda Călin, chiar dacă Liviu Vârciu este bolnav
  2. De ce a ajuns în situația aceasta chiar de ziua lui
  3. Care este concluzia artistului despre evenimentele din ultima perioadă

Liviu Vârciu este bolnav fix de ziua lui de naștere. La câteva zile de la întâmplarea cu șoferul de taxi, artistul s-a îmbolnăvit. Deși situația nu a fost una ideală, soția sa, Anda Călin, s-a asigurat că momentul va fi unul special.

Ce surpriză i-a făcut Anda Călin, chiar dacă Liviu Vârciu este bolnav

Spre deosebire de anii trecuți, când se distra în localuri alături de prieteni, acum actorul a petrecut făcând aerosoli acasă. Artistul a dezvăluit că suferă de o sinuzită destul de severă. Anda Călin și-a făcut apariția cu un tort și i-a cântat o variantă personalizată a celebrului „Mulți ani trăiască”, încercând să îi ridice moralul sărbătoritului.

De ce a ajuns în situația aceasta chiar de ziua lui

Artistul crede că starea sa de sănătate s-a înrăutățit din cauza unui incident petrecut zilele trecute, când a fost dat jos dintr-un taxi. Vârciu a povestit că era deja răcit și a fost nevoit să aștepte afară, în frig, mult mai mult decât era menționat în aplicație. Discuția cu șoferul a degenerat, iar artistul s-a arătat extrem de revoltat de atitudinea șoferului.

„Am o speță. Tocmai am fost dat jos dintr-un taxi. Noi ne plângem că au venit indienii, pakistanezii și toți oamenii să ne ia locurile de muncă, (…) păi cum, dacă sunt super amabili și super drăguți? M-am suit în mașină, mi-a dat două minute și a venit în 12 minute. Vă dau cuvântul meu de om că i-am vorbit frumos: i-am zis: domnul meu drag, de ce mi-ați dat 2 minute și ați venit în 12, că sunt răcit, stau afară, v-am așteptat”, spunea Liviu Vârciu.

Care este concluzia artistului despre evenimentele din ultima perioadă

Liviu Vârciu a ținut să sublinieze diferențele dintre amabilitatea lucrătorilor străini și experiențele neplăcute pe care le are uneori cu unii șoferi români. Această întâmplare nefericită pare să fi pus capac stării sale de sănătate, forțându-l să își pună dorințele de ziua lui printre medicamente și aparate de aerosoli.

Citește și...
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Monden
 Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Monden
Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc. Prima reacție cu privire la apropierea de Dan Alexa
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Monden
Elena Cârstea, mărturii sfâșietoare despre moartea fiului său vitreg: „A luat o doză în plus și a murit”
Sebastian Stan va deveni tată. Actorul și partenera sa, Annabelle Wallis, se pregătesc pentru primul copil
Monden
Sebastian Stan va deveni tată. Actorul și partenera sa, Annabelle Wallis, se pregătesc pentru primul copil
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Monden
Nimeni nu a mai văzut această imagine cu Prințesa Diana! Prințul William a făcut-o publică după ani de zile (FOTO)
Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat
Monden
Experiență șocantă pentru Iulia Pârlea: Un bărbat mascat a urmărit-o și s-a urcat în mașina ei. Ce a urmat
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Monden
Betty Salam a renunțat la custodia fiului ei. Ce spune cântăreața
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Monden
Celia, dezvăluiri neașteptate după 13 ani de căsnicie. Motivul real al despărțirii de Ardeli Ancuța: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut”
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Monden
Regele Marii Britanii a încercat rolul de DJ într-un studio din Manchester. Cum a ajuns monarhul să mixeze muzică alături de un tânăr artist (VIDEO)
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorțat de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
Monden
Care este adevăratul motiv pentru care Andreea Popescu a divorțat de campionul mondial la dans. Ce mesaj a transmis vedeta
23:53 - Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din rovinietă și TollRO. Ce impact are asupra infrastructurii rutiere
23:51 - Drepturi bănești pentru elevii școlilor militare și de poliție. Regula a fost instituită prin lege
23:26 - Lumea creștin-ortodoxă este în doliu. Patriarhul Ilia al II-lea, al Georgiei, a murit la vârsta de 93 de ani
23:20 - O autoare de cărți pentru copii și-a otrăvit soțul cu fentanil. Care a fost motivul  pentru care a recurs la acest gest
23:11 - Circulația feroviară blocată în Timiș după deraierea unei locomotive. Ce s-a întâmplat cu pasagerii din tren
22:57 - Incident mortal la Zalău. Un pacient a căzut de la etajul 5 al Spitalului de Urgență. Poliția anchetează cazul
22:34 -  Clipe de coșmar pentru sora Adrianei Bahmuțeanu! Anca Toma, terorizată de un grup de adolescenți în timp ce era la volan
22:33 - Tragedie în Viena după prăbușirea unor schele într-un cartier istoric. Patru persoane și-au pierdut viața. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
22:26 - Ucraina a trimis 200 de operatori de drone în Orientul Mijlociu. Volodimir Zelenski laudă eficiența sistemului de apărare antiaeriană
22:02 - Electric Castle 2026: Lista completă de artiști a fost publicată. Cât costă biletele și ce surpriză îi așteaptă pe fani