Liviu Vârciu, dat jos din taxi, după ce l-a enervat pe șofer: „M-a bufnit râsul". De la ce a pornit scandalul

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 18:44
Liviu Vârciu, după ce a fost jos cu forța dintr-un taxi. Sursa foto: Captură video - SpyNews
Cuprins
  1. Liviu Vârciu, incident cu un șofer de taxi
  2. Liviu Vârciu, glume după o dezvăluire

Liviu Vârciu a fost dat jos cu forța dintr-un taxi. S-a întâmplat din cauza unei simple întrebări pe care prezentatorul i-a pus-o șoferului.

Liviu Vârciu, incident cu un șofer de taxi

Liviu Vârciu a comandat un taxi printr-o aplicație. Șoferul a estimat că ajunge în trei minute, dar l-a preluat în 12 minute. Liviu l-a luat la întrebări în legătură cu această diferență de timp, fapt ce l-a scos din sărite pe șofer.

„M-a dat jos taxiul din mașină. Motivul că trăim în România, motivul e că mi-a dat trei minute și a venit în 12. I-am zis foarte frumos, de ce îmi dați trei minute că v-am așteptat? M-ai așteptat? Coboară! M-a bufnit râsul!”, a spus prezentatorul, potrivit SpyNews.

Liviu Vârciu, glume după o dezvăluire

Recent, Liviu Vârciu a reacționat cu o glumă după ce soțul Andreei Bănică a dezvăluit că l-a găsit dormind lângă soția lui în pat, în tinerețea lor. De fapt, a spus Vârciu, el își dorea să doarmă lângă Lucian Mitrea, dar cântăreața intervenea între ei.

„Să-ti pun puțin muzica mai încet, că mă luase melancolia. Dar după Lucian, că eu de fapt cu el voiam, înțelegi? Dar, din păcate, se băga Andreea între noi. Dar eu, de fapt, îl așteptam pe el să vină de la facultate”, a glumit Liviu Vârciu.

Citește și...
Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
Monden
Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
Monden
Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
Monden
Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
Monden
Alina Sorescu, mărturie emoționantă despre Mugurel Vrabete: „Ne completam din priviri pe scenă”
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
Monden
România, descalificată de la Eurovision? Piesa „Choke Me” a stârnit un scandal internațional: „Este foarte periculos” (VIDEO)
Smiley, despre începuturile în trupa Simplu: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”
Monden
Smiley, despre începuturile în trupa Simplu: „Aveam zile în care nu aveam bani să îmi iau de mâncare”
Schimbări majore la filmările din Thailanda. Radu Vâlcan explică decizia luată împreună cu Adela Popescu
Monden
Schimbări majore la filmările din Thailanda. Radu Vâlcan explică decizia luată împreună cu Adela Popescu
Iulia Vântur: „Dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir”. Ce a surprins-o cel mai tare pe româncă în India
Monden
Iulia Vântur: „Dacă văd un inorog pe străzile din Mumbai, nu mă mai mir”. Ce a surprins-o cel mai tare pe româncă în India
Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)
Monden
Iulian Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf despre priveghiul muzicianului (FOTO)
De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
Monden
De ce l-a ales Bella Santiago pe Nicu Grigore? Dezvăluiri emoționante după plecarea lui de la Survivor
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026
19:24 - Al treilea mesaj RO-Alert în Tulcea: „Oamenii să sune la 112 dacă se simt în pericol”
19:07 - Ada Galeș diagnosticată cu cancer. Actrița a trecut prin patru operații într-o singură vară
19:04 - Jador se retrage din muzică: „Eu mereu am fost transparent cu voi și cu viața mea”. Anunțul artistului
18:34 - Premieră în România: Care este primul oraș din țară care interzice definitiv jocurile de noroc