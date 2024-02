Liviu Vârciu povestește cum Pepe i-a furat iubita în trecut: „A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!...”

Liviu Vârciu a făcut dezvăluiri picante în cadrul unui podcast realizat de , dezvăluind că, în trecut, artistul artistul i-a „furat” iubita.

Cei doi cântăreți au povestit în amuzament cum au avut o relație cu aceeași femeie, iar a dezvăluit că Pepe a apărut la ziua lui de naștere cu acea iubită, provocând o situație tensionată. Incidentul a avut loc în perioada de glorie a ambilor artiști, la începutul anilor 2000, relatează .

„Am iubit-o, am avut o relație cu ea”

În podcastul „Bar online”, a povestit cum, în trecut, Pepe i-a furat iubita pe care a cunoscut-o în timpul unei ieșiri în oraș cu artistul. Liviu a mărturisit că, în ciuda primei reacții, a acceptat situația.

„Să vi-l spun pe fratele meu, Pascu Ionuț. Eu eram ditamai celebrul. Stăteam la restaurant așa, frumos, la masă, mă sună Pepe. Ce faci, Vârciule? Pot să vin să vorbesc și eu ceva cu tine? Haide, vino. Uite cum vine Pepe la restaurant. Eu am avut o prietenă, am iubit-o, am avut o relație cu ea. Mă certasem cu domnișoara de patru zile. Mi-a zis: mai ai ceva cu doamna? M-am uitat la el, prima oară am vrut să-l mușc de cap, dar mi-am dat seama că nu mai am treabă. Aia a fost”, a povestit Liviu Vârciu în podcastul lui Pepe.

Surpriza a fost și mai mare pentru Liviu, cu cât prietenul său a apărut la ziua lui de naștere însoțit chiar de femeia în cauză.

„Într-o săptămână venea ziua mea, o făceam la Max. Ia uite cum stăteam eu la Max așa. Cine intră la ziua mea, de mână? Pepe și cu doamna. Băi, când i-am văzut a căzut clubul pe mine. Băi, cât tupeu să ai? Bine, mă. Nu mai am nimic cu ea, du-o, mă, acasă, pup-o în secret, nu vreau să te văd, fă ce vrei tu. A venit la ziua mea cu ea! Cu EA!”, a mai zis .

„Eu voiam să vă împac”

Pepe a intervenit în povestea lui Liviu, explicând amuzat că intenționa să îi împace pe cei doi, dar situația nu a evoluat în favoarea sa.

„Eu voiam să vă împac”, a spus amuzat artistul.

Mai mult, artistul a precizat că ajunsese, atunci când cunoștea o fată, să o întrebe dacă a avut o relație cu Pepe.

„Eu când făceam cunoștință cu o fată nu întrebam de zodie e sau așa. Întrebam: Bună, ai fost cu Pepe, cumva?”, a adăugat cântărețul.

Incidentul a avut loc la începutul anilor 2000, într-o perioadă în care Liviu și Pepe cunoșteau succesul pe scena muzicală românească. În prezent, ambii artiști au familii și copii. Pepe este căsătorit cu Yasmine și au împreună un băiețel. are o fiică dintr-o relație anterioară și se află într-o relație cu Anda Călin, cu care are doi copii.