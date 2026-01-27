Andreea Ibacka (40 de ani) a vorbit deschis despre relația cu soțul ei, Cabral Ibacka (48 de ani), dezvăluind că, deși sunt considerați unul dintre cele mai solide cupluri din , nici ei nu sunt feriți de probleme. Vedeta a subliniat însă că echilibrul, comunicarea și libertatea reciprocă sunt esențiale pentru a depăși momentele dificile.

15 ani de căsătorie

Căsătoriți de 15 ani, Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele mai longevive și apreciate cupluri din lumea mondenă.

Cei doi au împreună doi copii, Namiko și Tiago, pe care îi cresc cu multă implicare și atenție, reușind să îmbine viața de familie cu proiectele profesionale.

„Avem și noi momente când ne e greu”

Ibacka a vorbit cu sinceritate despre dinamica relației sale, recunoscând că apar și tensiuni, la fel ca în orice cuplu.

„Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele, și avem și noi momente când ne e greu, când ne prinde viața din urmă, știi cum e, și suntem copleșiți de atâtea sarcini și îndatoriri. Uneori nu ies lucrurile așa cum vrei, uneori suntem în competiție, ca orice cuplu, că tu ai făcut mai multe, dar eu mai puține, dar ale mele contează mai nu știu cum”, a declarat femeia, pentru Viva.

Actrița a explicat că, deși apar momente de competiție sau dezechilibru, ea și Cabral reușesc de fiecare dată să se recalibreze și să meargă mai departe.

„Nu avem un secret”

Andreea a ținut să sublinieze că nu există o rețetă miraculoasă pentru o relație de durată, ci doar efort constant și acceptarea imperfecțiunilor.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui că reușim până la urmă să ne recalibrăm și să le așezăm așa pe toate, imperfecte cum sunt, la noi și în orice altă familie. Deci nu, n-avem un secret. Dar teoria o știm cu toții, că avem nevoie de momente de cuplu, că se întâmplă, dar se întâmplă rar recunosc”, a spus aceasta.

Libertatea, un pilon esențial în relația lor

În trecut, Cabral Ibacka a vorbit la rândul său despre importanța libertății într-o relație, explicând că încrederea reciprocă este cheia longevității căsniciei lor, scrie Click.

„Foarte simpatici mi se par cei care-mi spun: Cum de te-a lăsat Andreea să mergi la curse / festival / snowboard / bere cu băieții / orice?! De parcă Andreea Ibacka e mămica mea care m-a făcut pe mine și trebuie să mă lase ea să… orice. La fel cum se presupune că eu ar trebui să fiu de acord când ea vrea să schimbe mașina / să iasă cu fetele / să plece la festival / să orice”, scria prezentatorul TV pe rețelele sociale.