Lora, replică pentru Adina Alberts după ce i-a transmis Deliei că nu e târziu să devină mamă: „Sfaturile despre uterul și viața unei femei nu se dau pe Facebook”

Lora a taxat-o pe Adina Alberts, după ce aceasta i-a transmis un mesaj Deliei, prin care i-a spus că nu este niciodată prea târziu să devină mamă.

Delia a decis să posteze un videoclip pe TikTok în care a prezentat motivele pentru care nu a făcut un copil până acum. Clipul său a stârnit un val de reacții de la colegii de breaslă și nu numai, care au comentat pe seama acestei decizii.

Chirurgul Adina Alberts a avut de transmis un mesaj despre acest subiect și a sfătuit-o pe Delia să revină asupra deciziei, căci niciodată nu este prea târziu pentru a aduce pe lume un copil, notează

Lora, replică pentru Adina Alberts

După ce a prezentat motivele pentru care nu a făcut un copil până acum, Delia a fost ținta contestatarilor, care s-au grăbit în a da sfaturi. Printre aceștia se numără și Adina Alberts, care a încurajat-o pe vedetă să devină mamă.

Lora a interpretat acest sfat ca fiind unul nepotrivit, așa că a taxat-o pe doctorița chirurg.

„Draga mea dragă, sfaturile prietenești de o astfel de intimitate, pe uterul și viața altei femei, nu se dau pe Facebook. În meseria ei are mai multă energie nouă decât ar putea duce un om fără această vocație, deci nu are cum să îi lipsească ceva ce are din belșug. Cred că s-a săturat să răspundă la întrebarea asta. A epuizat toate motivele și cred că cel mai cinstit e să înțelegem că există și această perspectivă”, a scris Lora, pe Facebook.

„Un copil nu-ți blochează viața. Un copil nu-ți taie aripile. Un copil este energie nouă, pură. Este sens, direcție și motivație în viață. Este IUBIRE și ÎMPLINIRE! Nu cunosc nicio femeie care să fi luat decizia de a nu avea copii și care să nu fi regretat până la urmă. Este doar un sfat pe care ți-l ofer cu prietenie! Delia, mai e încă timp”, a fost mesajul care a determinat-o pe Lora să ia atitudine.