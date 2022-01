Lucian Viziru s-externat din spital. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Mi-era frică să adorm”

Lucian Viziru a trecut prin clipe teribile. Artistul a fost internat de urgență la spital, după ce a început să se simtă rău. Incidentul a avut loc de Revelion.

Lucian Viziru a ajuns pe mâna medicilor

Ex-solistul trupei „Gaz pe foc” a simțit o durere în piept și a apelat la ajutorul medicilor. Artistului i-a fost frică că a făcut un infarct. Lucian Viziru nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a avut un atac de panică. I-a fost frică să adoarmă. Bărbatul credea că nu se va mai trezi. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Am avut dureri în capul pieptului. M-am culcat, m-am ridicat. Apoi au început dureri puternice în capul pieptului. Durerea se ducea undeva pe braț, în stânga jos. Ulterior, am aflat că ăsta este semn de infarct. M-am dus la Urgențe, unde am fost tratat foarte bine. În momentul în care niște enzime au ieșit pozitive, am zis că e groasă. La spital au început atacurile de panică. Eu sunt și mai panicos din fire. În a treia noapte am dormit foarte greu. Mi-era frică să adorm. Înainte de Sărbători am mâncat ca porcul, am băut ca porcul. Stresul cu mutatul din Germania în România nu a fost ușor”, a precizat Lucian Viziru, în cadrul unui interviu pentru emisiunea „La Măruță”.

Adevărul despre sănătatea artistului

Medicii au fost luați prin surprindere și nu au putut să ajungă la o concluzie și să-i spună exact ce i se întâmplă. Specialiștii au câteva teorii, iar actorul nu poate să-și găsească locul și vrea să afle cauza durerilor acute. Acesta urmează un tratament special.

”Nu știu nici eu care este verdictul. Se poate să fi fost infarct, o miocardită, o angină vaso-spasmo… ceva acolo. Acum am tratament. Inima mea arată bine. M-au ținut sub supraveghere. Mi-au făcut ecografii, m-au înțepat peste tot. S-au ocupat oamenii foarte bine. Mi-au zis că trebuie să am grijă ce beau, ce mănânc”, a mai spus Lucian Viziru.