Mădălina Craiu, despre provocările personajului din serialul Clanul. Actrița a trecut printr-un proces riguros de pregătire: „Am vorbit cu oameni care lucrează în penitenciare”

Mădălina Craiu a studiat cu atenție lumea mafiei și a cerut ajutorul oamenilor legii, care au de-a face cu personaje din lumea interlopă, pentru a o putea interpreta mai bine pe Ilinca din serialul Clanul de la PRO TV.

Într-un interviu acordat recent, actrița a povestit despre tot procesul de pregătire pentru rolul pe care îl interpretează în serial, Ilinca.

Mădălina Craiu, despre provocările personajului Ilinca

În cadrul unui interviu acordat pentru , actrița a fost întrebată dacă i-a fost greu să interpreteze rolul personajului Ilinca din serialul „Clanul” și care au fost provocările acestuia, iar aceasta a povestit în detaliu procesul de pregătire pe care l-a urmat.

„Din punct de vedere al personajului, ea este o tipă foarte hotărâtă, foarte ambițioasă. Foarte fermă, dintr-o bucată așa, și se manifestă destul de violent. Ilinca e vulcanică. Din punctul acesta de vedere, nu mi-a fost foarte greu, pentru că e un personaj ca oricare altul, pe care l-am avut de făcut până acum.

Să-i dai anumite caracteristici nu este neapărat cel mai greu. Ce mi-a fost cel mai greu la Ilinca… mi-a fost greu să intru în lumea asta a ei și a familiei ei și a lui Tudor, în tot ce înseamnă mafie, interlopi și a-ți ce înseamnă un contact cu acea lume.

Asta a fost destul de greu pentru mine și am ajuns să fac și o mică, mare documentare. Am vorbit cu oameni care lucrează în poliție, dar nu numai. Am vorbit cu oameni care lucrează în penitenciare și care au contact cu genul acesta de personaje și e o lume despre care noi nici nu ne imaginăm cât este de prezentă și de complexă și de activă în viața noastră”.

Legat de procesul de pregătire pentru a interpreta un rol, actrița a mărturisit că așa procedează de fiecare dată când are un personaj diferit de lumea în care trăiește ea.

„Dacă e un rol care presupune o altă lume decât cea în care trăiesc eu, atât de departe și atât de diferită, da, am nevoie de un pic de documentare. Să înțeleg măcar dinamicile și ce fel de relații sunt între astfel de personaje, cum sunt oamenii în acea lume. E foarte interesant că asta a fost o documentare neintenționată, pentru că eu nu cunoașteam neapărat oameni care să aibă contact cu lumea asta. Dar, în timpul filmărilor am început să cunosc, fără să îmi propun, oameni care lucrează într-un domeniu similar, pe care am putut să îi întreb și mi-a prins foarte bine. Vorbim despre niște luni de documentare, în care am tot vorbit cu ei și am tot întrebat tot felul de lucruri”.

„Fac parte dintre cei norocoși”

Întrebată dacă există un anumit rol pe care și l-ar dori în mod special, actrița a răspuns: „În general, la întrebarea aceasta răspund că orice rol care mi-ar plăcea într-un proiect în care cred e un rol pe care aș vrea să îl fac”.

Referitor la anul 2022 și la proiectele pe care le-a avut de-a lungul acestuia, actrița a mărturisit că, din punctul ei de vedere, a fost un an bun, plin de proiecte frumoase. „A fost un an bun, nesperat de bun, aș spune spectaculos. Totuși, cu război la graniță, cu pandemia care continuă, eu am avut un an nesperat de bun, cel puțin profesional. Am făcut primul sezon din Clanul, am început al doilea sezon…. Apoi, am avut o altă producție în străinătate, unde am filmat două săptămâni.

Am mai făcut un scurt metraj cu Dana Rogoz, scris și regizat de ea, de care suntem foarte mândre și ne e foarte drag. Am plecat la Viscri, pentru o săptămână, . Am avut campanii… A fost un an extrem de plin profesional și cred că știi. Asta e destul de rar la noi, în industria asta, să fie un an atât de plin. Fac parte dintre cei norocoși, care au avut de lucru”.