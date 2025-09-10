Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița

Maia Morgenstern, una dintre cele mai a avut o reacție acidă, după ce urmăritorii de pe rețelele de socializare au luat-o la bani mărunți pe fiica ei, Cabiria Morgenstern.

Cabiria, tânăra de 26 de ani, a născut de curând, însă valul de critici a asaltat-o după ce s-a vehiculat că partenerul ei și tatăl copilului, implicit, ar avea 63 de ani.

nu s-a mai abținut și le-a dat un răspuns dur tuturor celor care au comentat. Celebra Maia le-a spus celor care aruncă cu ură spre fiica ei să stea liniștiți că ele două sunt foarte bine, alături de minunea care a apărut în viața lor.

„Dragi feisbuciști, distinsă turma online-ată, gloată troglodata, gujați și gușate, si voi cei care, în numele unei așa zise libertăți de exprimare, simțiți nevoia să spuneți ce credeți, revarsând valuri de ură și mizerie..vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre( pe care nu v-a cerut-o nimeni!) ..contează cam cât contrează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic.

Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept. Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a declarat Maia Morgenstern, pe .

Cabiria Morgenstern are o relație cu actorul Adrian Ciobanu. Acesta s-a făcut remarcat pentru rolurile sale din pelicule, precum „Declarație de dragoste” (1985), „Zâmbet de soare” (1988) și „Noiembrie, ultimul bal” (1989).

De asemenea, actorul a avut roluri în filme, precum „Nunta mută” (2008) – unde îl interpretează pe Crețu, „Funeralii fericite” (2013), „Maria, Regina României” (2019) – unde intră în pielea generalului Alexandru Averescu, „Memento 1918” (2023).