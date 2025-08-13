B1 Inregistrari!
Maia Morgenstern, mărturisiri din copilărie: „Mama a ținut casa, cu salariul ei, cu eforturile ei. Tata a fost și internat în clinici de sănătate mintală"

Selen Osmanoglu
13 aug. 2025, 10:07
Cunoscuta actriță Maia Morgenstern a făcut dezvăluiri din copilărie, legate de părinții ei.

Cuprins

  • Obiceiuri din copilărie
  • Vis ruinat
  • „Mama a ținut cu casa”

Obiceiuri din copilărie

Actrița a mărturisit că practică yoga încă de la cinci ani, deși la început o refuza. A luat exemplu de la tatăl ei.

„Yoga, da. Și o știu de la cinci ani, de când o refuzam. Tatăl meu făcea yoga. Și eu o refuzam. Vorbim de anii 70. Nu era tocmai obișnuit pentru anii aceia. Era înaintea conceptelor din epocă. Tata făcea yoga, da. Și eu comunicam cu părinții, mai ales cu tata, cu ochii dați peste cap, cu «lasă-mă în pace, voi nu înțelegeți nimic». Așa le spuneam. Amândoi erau matematicieni. Lasă-mă în pace, că tu nu înțelegi! Și uite că nu m-au aruncat pe geam. Vă dați seama?”, a declarat Maia Morgenstern, pentru gsp.ro, citat de Click.

Tatăl actriței a trăit până la 91 de ani, deși era perceput ca un bătrân și era considerat un „nebun”.

„Pentru că erau deștepți și foarte buni și mă iubeau. Și tata făcea yoga și lumea se uita urât la el. Chiar și la mare, pe plajă. Și râdea lumea de el. Un bătrân de cincizeci de ani să facă yoga, să facă lumânarea… A trăit nouăzeci și unu de ani. Aveți dreptate. Era perceput ca un bătrân, era o rușine. Lumea cred că zicea că e un nebun! Cum să faci așa ceva? Yoga – ce e aia?!”, a mai spus artista.

Vis ruinat

Actrița a mărturisit că și-ar fi dorit să devină balerină. Ea a fost dusă la testări de tatăl ei, întrucât mama lucra mult.

„Aș fi vrut să mă fac balerină. M-au dus ai mei să mă testeze la un studio de balet. M-a dus tata, mama lucra. Tata – nu. Tata a fost dat afară. Era asistent la facultate, la matematică. Și spunea ce gândea, în anii 50. Și, bineînțeles, l-au dat afară”.

„Mama a ținut casa”

„Mama a ținut casa, cu salariul ei, cu eforturile ei. Tata a fost și internat în clinici de sănătate mintală. S-a îmbolnăvit de suflet și poate și de minte. L-au tratat și cu șocuri electrice. Așa erau tratamentele de atunci. A fost un om foarte chinuit în regimul acela. Concluziile le trageți dumneavoastră. Dar mama era cea care punea pâinea pe masă. Eu stăteam mult timp cu tata, mă ducea, mă aducea de la școală, m-a dus la balet. Dar nu m-au primit”, a povestit actrița despre mama ei.

„Trebuie să înțelegeți: noi trăiam modest, într-o locuință încălzită pe lemne, fără sală de baie. Mama muncea enorm, tata era bolnav, avea sufletul făcut zdrențe, era supraviețuitor al Holocaustului. Deportat. Tatăl lui a murit la Auschwitz. Nu trăiam într-o cultură a sportului ca mijloc de distracție. Erau traume reale. Tata avea coșmaruri. Se trezea uneori urlând noaptea”, a mai spus Maia Morgenstern.

