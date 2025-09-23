Mara Bănică și Serghei Mizil au făcut echipă la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”. Mara Bănică a vorbit despre experiență, dar și despre o anumită care a surprins-o neplăcut.

Dorul de casă

Mara Bănică a mărturisit că primul lucru pe care l-a făcut atunci când a ajuns acasă a fost să se vadă cu familia.

„Mi-a fost foarte dor de copii și primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ajuns acasă a fost să plecăm într-o vacanță (…). Deci m-am pensat, am făcut un duș și am plecat 7 zile la un resort în Egipt”, a mărturisit vedeta, la Observator, citat de .

Ce concurentă a surprins-o neplăcut

Mara Bănică a fost întrebată despre ceilalți concurenți. Aceasta a mărturisit că a fost suprinsă, însă într-un mod neplăcut, de Anda Adam.

„La un moment dat, cred că n-am plăcut-o pe Anda Adam, pentru că nu am înțeles de ce ai sta la un careu. Acum, să mă scuzați, s-a întâmplat asta, a fost pe post, dar evident că nu puteai da tot… adică dura cam două ore să ne explice cum a dormit. Toți dormeam prost, de ce ar trebui să stăm în picioare, în ploaie, să te auzim pe tine? Mă rog… A fost, pentru mine, concurenta care m-a surprins neplăcut, din toate punctele de vedere. Știți că eu sunt un om direct și spun”, a spus Mara Bănică.

„Nu mă așteptam”

„Să știi că și ea este… și Anda Adam este o tipă care duce”, a spus prezentatoarea emisiunii.

„În sfârșit… eu, personal, cunoscând-o de acasă, într-un anumit context, acolo se schimbă lucrurile și nu mă așteptam să fie, până la urmă, așa ”, a răspuns Mara Bănică.

Experiența Asia Express

„Filmările pentru Asia Express s-au terminat. Și știu din experiență că, dacă nu scrii la cald ce simți, trăirile ți se diluează în timp. În primul rând, bravo mie că la 50 de ani m-am încumetat să merg! Ba nu! În primul rând, bravo, Serghei Mizil! Că are 72 și veți vedea în toamnă cât de mega-fantastic a fost omul ăsta în aventura noastră!”, a transmis de Mara Bănică pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.

„Mă bucur că am cunoscut mai în profunzime niște oameni. O iubesc pe Băduleasca de mor, însă Florin e o minunație. Tamaș & Alexa, sunteți unici! Alina, Cristina, Karmen, Olga, Emil, Alejandro, Ștefan & Alex & toți ceilalți – am fost cu toții parte a unei aventuri care ne-a purtat prin aproape toate stările posibile pe care le poate experimenta un om. Iar treaba asta o datorăm zecilor de oameni din spatele acestei producții imense, fără îndoială cea mai tare din România! Au fost două luni altfel pentru mine, dar v-am dus dorul! Experiența fără telefon te face, oricum, mai puternic!”, a adăugat ea.

Cum a slăbit 20 de kilograme

Mara Bănică povestește că, de când s-a întors din Asia Express, a reușit să slăbească 20 de kilograme.

„Am slăbit 20 de kilograme de când m-am întors din Asia Express și a fost un clic. Mă vedeam eu la televizor, televizorul pe unii îi îngrașă oricum, nu mai eram chiar ce trebuie. Ajunsesem la mărimea 42-44. Și a fost foarte simpatic, am început noul sezon Spynews special la televizor și am uitat să o anunț pe stilistă, «vezi că sunt acum la mărime 34-36». Și m-am trezit din nou cu cămășile alea mari. Am făcut un efort mare, mare. E o chestiune de voință și de minte. Cu mintea învingem orice, dar e greu. Nu există altceva decât înfometare și foarte multă apă”, a spus aceasta, conform Click.

„[…] mâncat foarte puțin caloric. Foarte puțin caloric îmbinat cu un fasting și cu apă. Când ți-e foame, apă și ți-e foame iar apă. Un fel de Asia Express, dar pe bogăție, că beam apă la mine acasă”, a adăugat.