Tensiunile cresc pe ”Drumul Eroilor”, iar ultima ediție a show-ului a adus un moment neașteptat, care i-a pus pe Anda Adam și pe soțul ei, , în centrul atenției. Cei doi concurenți au încălcat regulile competiției și au provocat o situație delicată pentru întreaga echipă de producție, fiind aproape să riște eliminarea.

Ce regulă au încălcat Anda Adam și soțul ei, Joseph

Totul s-a întâmplat în ediția difuzată marți, 16 septembrie. După o probă solicitantă, Anda și Joseph au decis să își ia o pauză de masă la un cunoscut fast-food, ignorând faptul că regulamentul interzice acest tip de comportament. Echipa de filmare nu a avut voie să filmeze în incinta localului, ceea ce a dus la o întârziere semnificativă în programul de filmare.

În timp ce restul concurenților continuau traseul, cei din producție s-au confruntat cu un ”timp mort”, fiind nevoiți să aștepte ca Anda și Joseph să își termine masa. Această decizie a stârnit nemulțumiri și a atras rapid intervenția prezentatoarei show-ului, Irina Fodor.

Ce le-a spus Irina Fodor celor doi, Anda Adam și soțului ei, Joseph

Prezentatoarea i-a chemat pe concurenți la ordine și le-a reamintit regulile competiției, subliniind că un astfel de gest afectează nu doar echipa de filmare, ci și desfășurarea întregului show.

”Anda, dacă voi intrați și stați acolo 30 de minute, echipa noastră nu poate filma. (…) Se fac 30 de minute pauză de filmare. După ce voi vă găsiți cazare și se filmează, reporterii câteodată mai caută hotel pentru încă o oră”, a declarat Irina Fodor, vizibil deranjată de situație, potrivit .

Momentul a fost tensionat, mai ales că regulile Asia Express sunt clare: concurenții trebuie să se descurce cu doar un dolar pe zi, fără să beneficieze de privilegii externe sau să blocheze filmările.

Cum au reacționat Anda Adam și soțul ei, Joseph

Chiar dacă au recunoscut că nu au procedat corect, Anda și Joseph au încercat să se justifice prin oboseala și lipsa alimentației din ziua precedentă.

”Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, au spus cei doi, explicând decizia lor de a încălca regulile.

Cum au fost taxați Anda Adam și Joseph

Chiar dacă nu au fost eliminați pe loc, Anda Adam și Joseph au primit un avertisment serios. Situația a demonstrat cât de fragile pot fi regulile și cât de mult contează disciplina într-un reality show de amploarea Asia Express.

Gestul lor a fost privit de ceilalți concurenți ca o lipsă de respect față de echipă și de munca depusă de toată producția pentru a menține competiția în parametri normali.

Cine sunt concurenții sezonului 8 Asia Express

