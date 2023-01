Marcel Pavel, critici la adresa femeilor cu intervenții estetice: „Toate au botul extraordinar, parcă sunt airbag-uri”

Marcel Pavel a venit cu o reacție incredibilă la adresa femeilor care aleg să calce pragul cabinetului medicului estetician. Celebrul artist nu susține astfel de modificări și este de părere că multe doamne din ziua de astăzi exagerează cu intervențiile.

Marcel Pavel, reacție dură la adresa femeilor cu intervenții estetice

Marcel Pavel cu o reacție neașteptată. Invitat în emisiunea „FRESH by UNICA”, celebrul cântăreț a ales să discute un subiect destul de sensibil și controversat.

Acesta s-a declarat împotriva operațiilor estetice exagerate, însă nu a exclus ca în viitor să apeleze la estetician pentru blefaroplastie.

„Probabil am să apelez la un doctor estetician, poate că la pleoape puțin, poate acolo, că sunt lăsate puțin. În rest, nu! Nici n-aș vrea și nici n-are sens, ce sunt cocotă masculină? Nu sunt! Nu vreau! Orice s-ar întâmpla se vede când umbli față.

Toate fetele au buzele făcute așa mari, seamănă toate între ele parcă au bot de rață. Nu știu dacă e necesar. Unele femei, pe care le consideram foarte frumoase, s-au mutilat pentru că au umblat la treaba asta. Când umbli la ce ți-a dat Dumnezeu e o problemă și când începi să te joci de-a Dumnezeu, tu ai o problemă! Te pedepsește! Toate au botul extraordinar, parcă sunt airbag-uri”, a declarat cântărețul, pentru

De asemenea, Marcel Pavel susține că nu este împotriva chirurgiei estetice, însă schimbările să fie făcute cu măsură.

„Buzele acelea extrem de mari. Adică poți să ai un contur, să zicem, poate femeile care au avut ceva probleme, s-au îngrășat, după aceea au slăbit, și-au pus silicoane în anumite zone, mai înțelegi. Dar așa, să faci din asta o virtute și o laudă, e penibil. Mie mi se pare foarte urât și vulgar. Sunt demodat!”, a specificat artistul.

Cum se menține Marcel Pavel la 63 de ani

„Nu pot să mai spun că mă mențin în formă. Trebuie să dau jos 12 kilograme. Vreau să mă părăsească 12 kilograme cât mai repede. Sunt un gurmand, îmi place să mănânc, îmi place să beau un pahar de vin bun. Sunt pofticios, foarte pofticios și trebuie să mă abțin!”, a povestit Marcel Pavel.

„Nu prea mai am rezistență la efort, după nenorocirea aia de Covid-19. A fost nenorocirea aceea în pandemie, m-a afectat foarte mult, chiar dacă am fost pus la zid de foarte mulți neghiobi, spunând că m-am prefăcut. Am suferit foarte mult, nu mai am rezistență la efort de atunci și nu mai fac sport. Și va trebui să încep treptat și ușor, din nou, să merg la sală, să încep antrenamentele de box, ce făceam eu înainte. Nu îmi mai permite organismul, deocamdată”, a mai adăugat acesta pentru sursa citată.