Marcel Pavel nu a vrut să cânte la Festivalul Mamaia 2023. Ce l-a deranjat pe artist: „Nu mai este respect”

față de cea mai recentă ediție a Festivalului Mamaia din 2023, eveniment pentru care s-au duelat două echipe de organizatori într-o licitație de ultim moment. Artistul a dezvăluit motivul care l-a determinat să renunțe să mai cânte pe scena festivalului, după ce în 2012 a fost prezent cu entuziasm.

Marcel Pavel a refuzat să cânte la Festivalul Mamaia 2023

de pe scena Festivalului Mamaia din acest an. Artistul și-a exprimat dezamăgirea profundă față de direcția pe care a luat-o acest festival în noua ediție și a dezvăluit motivele care l-au determinat să refuze participarea. Potrivit cântărețului, el consideră că Festivalul Mamaia s-a transformat într-o afacere și nu mai reflectă valorile și spiritul autentic care au caracterizat evenimentul în trecut.

„Eu am fost invitat de Niki Constantinescu, dar pe urmă s-au format două tabere. Mi-a displăcut, am renunțat, au fost controverse, este totuși un lucru bun că s-a gândit cineva să mai organizeze o ediție a festivalului. Nu înțeleg însă de ce s-au ocupat de organizare cei care dețin un post de radio care n-a difuzat niciodată muzică ușoară românească. Găștile s-au împărțit în două, nu mai este respect față de Festivalul Mamaia. Păi, în loc să investești peste 500.000 de euro, într-o ediție, mai bine băgai banii în Teatrul de vară din Mamaia și-l reparai, să fie o floare, să fie mult mai frumos ca înainte. Festivalul ar trebui să fie în proprietatea statului, nu a unui consiliu județean. Am refuzat. O să cânt când o să fie de bun-simț, nu să se îmbogățească alții pe spatele nostru. A devenit o afacere”, a declarat Marcel Pavel, potrivit .