Maria Cârneci a dezvăluit cea mai mare peripeție din cariera sa / Artista a mers la o nuntă unde nu a fost invitată: „Am apucat să și cânt o oră”

Toată lumea o cunoaște pe Maria Cârneci, însă nu foarte mulți oameni știu de experiențele inedite din cariera sa muzicală. Dar iată că acum a fost mai sinceră ca niciodată și a făcut mărturisiri neștiute de nimeni.

Maria Cârneci a cântat timp de o oră la o nuntă unde nu a fost invitată

Recent, a fost invitată în cadrul unei emisiuni televizate, acolo unde a dezvăluit detalii neștiute din cariera sa muzicală. Chiar atunci când a ajuns la o nuntă, îndrăgita solistă și-a ținut programul artistic, însă ulterior și-a dat seama că a greșit evenimentul. De fapt, petrecerea unde era invitată să cânte se afla alături, scrie .

„Am încurcat și datele, am încurcat și locațiile. Am băgat la Snagov cu băiatul cu acordeonul, unde am văzut, am ajuns. Așa ne arăta gps-ul. Aici e locația, dar era una lângă alta. Unde am zis că aici e, ne-am dat jos. Am apucat să și cânt o oră. Se uitau mirii la mine. Au fost boieri, pentru că nunta mea unde trebuia să merg era alături. Aveam vreo 36 de apeluri de la ceilalți miri.”, a povestit celebra cântăreață de muzică populară.

Bineînțeles că mirii au înțeles situația, după ce solista le-a explicat ce s-a întâmplat.

De-a lungul anilor, a trecut prin mai multe perioade grele. Una dintre acestea este chiar momentul când . Partenerul artistei a murit acum mai bine de trei ani, iar de atunci și până în prezent, legenda muzicii populare nu și-a mai refăcut viața.