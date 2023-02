Maria Cârneci nu este adepta medicamentelor. Cum reușește interpreta de muzică populară să țină gripa departe de ea: „Nu îmi încarc corpul cu ce nu e necesar”

Maria Cârneci este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Cu o carieră impresionantă în muzica folclorică, aceasta .

De curând, vedeta a dezvăluit metoda prin care se ferește de gripă. Interpreta de muzică populară a trecut prin momente grele după ce soțul ei s-a stins din viață, dar reușește să își poarte singură de grijă.

Cum reușește Maria Cârneci să țină gripa departe de ea

Cu trei ani în urmă, , iar de atunci își poartă singură de grijă. Maria Cârneci încearcă să aibă grijă de sănătatea ei, mai ales în contextual numărului mare de cazuri de gripă.

Se pare că interpreta de muzică populară nu apelează la medicamente, ci la leacurile băbești. Artista susține că mănâncă destul de sănătos și nu merge în locurile aglomerate, doar în momentul în care este nevoie neapărat.

„Atât cât putem să ne ferim. În rest, numai Doamne Doamne … Nu iau medicamente de obicei, nu îmi place să fac abuz de niciun fel de medicament. Am în familie băiatul surorii mele mă sfătuiește, e chiar medic la Matei Balș și îmi spune tot timpul.

Nu îmi încarc corpul cu ce nu e necesar, vorbesc din punct de vedere medicamentelor, vitaminelor. Mai bine mănânc fructe, legume și cât pot să am grijă să dorm cum trebuie, să nu fac eforturi, să stau foarte mult în cald, în frig”, a spus Maria Cârneci pentru

Ce avere are Maria Cârneci

Maria Cârneci nu a considerat niciodată că luxul este o prioritate în viața sa. Aceasta a strâns mai mulți bani de-a lungul anilor pentru a-și ajuta familia, iar fiul său să aibă parte de un trai mai bun.

„În viața asta, nu ne dă Dumnezeu chiar toate zilele în roz sau toți banii din lume. Nici n-aș avea nevoie. Am alergat după ei, am vrut să demonstrez și să fac ce mă ajută Dumnezeu, ca ai mei, băiatul meu, să o ducă puțin mai bine decât am dus-o eu.

Nu mă interesează palatele. Aici ne folosim de toate, dar tot aici rămân. Suntem trecători și atunci de ce să am necaz sau să invidiez pe unul care are ceva în plus?”, a spus Maria Cârneci în podcastul moderat de Valentin Sanfira, potrivit .