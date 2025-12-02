Piesa „All I Want For Christmas” a devenit un fenomen internațional. Încă de când aceasta s-a lansat, a fost asociată cu sărbătorile de iarnă și s-a bucurat de un succes răsunător. De asemenea, anual, îi aduce venituri artistei Mariah Carey. Iată câți bani câștigă cântăreața cu ajutorul acestei piese!

Un hit care a cucerit întreaga lume

„All I Want For Christmas” a fost lansată în anul 1994 și, de atunci, a devenit unul dintre cele mai ascultate cântece de Crăciun din toate timpurile. Pe măsură ce ne apropiem de sărbători, melodia se aude în mall-uri, magazine, la radio sau pe platformele de streaming, fiind un simbol al atmosferei festive din întreaga lume.

Popularitatea piesei nu aduce doar bucurie fanilor, ci și câștiguri financiare considerabile pentru artista din Statele Unite. Mariah Carey a transformat acest hit într-o adevărată sursă de venit stabilă, care continuă să îi aducă profit an de an.

Câștigurile artistei Mariah Carey

Potrivit publicațiilor internaționale, Mariah Carey încasează anual între 2 și 3 milioane de lire sterline doar din drepturile de autor ale piesei „All I Want For Christmas”. Aceasta include redevențele generate de difuzările la radio, serviciile de streaming și reclamele care folosesc melodia, scrie Click.

Pe parcursul ultimelor trei decenii, până în 2023, Mariah Carey a acumulat astfel peste 75 de milioane de lire sterline doar din acest cântec. Practic, hitul lansat în 1994 a devenit o sursă constantă de venit, demonstrând cât de profitabile pot fi melodiile de Crăciun pentru artiștii care le compun.

De ce cântecele de Crăciun aduc bani

Cântecele de sărbători generează venituri de fiecare dată când sunt difuzate, indiferent dacă este vorba despre radio, streaming sau reclame. Sumele exacte primite de artiști depind de modul în care sunt împărțite drepturile de autor între compozitori, producători și interpreți.

Mariah Carey este o cântăreață, compozitoare și actriță americană, considerată una dintre cele mai influente artiste din muzica pop și R&B. Născută pe 27 martie 1969 în Huntington, New York, ea s-a remarcat datorită vocii sale excepționale, cu o gamă vocală de cinci octave și abilitatea de a folosi „whistle register”, o tehnică rară și spectaculoasă.

Cariera sa a debutat la începutul anilor ’90, iar primul său album, intitulat tot Mariah Carey, a avut un succes imens, plasând mai multe hituri în topurile Billboard. De-a lungul carierei, artista a lansat numeroase albume de succes și single-uri care au devenit clasice, câștigând multiple premii Grammy, Billboard Music Awards și alte distincții prestigioase.