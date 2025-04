Mariana Moculescu, dată dispărută de câteva zile, s-a întors. Iată ce s-a întâmplat

a fost dată pentru câteva zile. Aceasta s-a întors și a explicat ce s-a întâmplat, scrie .

Ce s-a întâmplat

Femeia ar avea în valoare de 1.110 euro, motiv pentru care i-a fost reziliat contractul și a fost nevoită să părăsească locuința. Ea a primit un loc unde să doarmă, însă a stat acolo pentru puțin timp.

„În termen de 15 zile de la data comunicării prezente având în vedere încetarea dreptului de folosință ca urmare a neexecutări culpabile. La 16.09.2024, adică Mariana stă acolo de 2 ani și patru luni, s-a încheiat între subsemnata închirierea garsonierei duble. Termen inițial a fost stabilit pe o perioadă de 12 luni, urmând să fie prelungit cu acordul părților. Contractul a continuat și după data de 15.09.2023, fiind prelungit tacit prin acordul părților. Începând cu decembrie 2024 ați încetat plata chiriei din contractul de închiriere și s-a creat o creanță în cuantum de 1110 euro, contravaloarea plăților chiriilor”, se arată în citația pe care a primit-o Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu a declarat că îi este teamă de situația în care se află în acest moment.

„Nu știu. Nu e garsoniera mea. Nu știu ce o să fac. O să plec pe altă planetă. Nu am absolut niciun as, nu am niciun ajutor. Cine ar refuza ajutorul? Dar acum ce să fac? Nu mai contează ce s-a întâmplat, a căzut… Eu nu mai iau pastile. Acum mi-e frică să nu mor de la somnifere. Am spus că nu mă mut fără să o cunosc pe proprietară”, a spus aceasta la „Un show păcătos”.