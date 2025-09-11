B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița

Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița

Elena Boruz
11 sept. 2025, 18:49
Marilu Dobrescu, activități inedite de ziua ei! Cum a petrecut influencerița
Foto: Facebook/Marilu Dobrescu
Cuprins
  1. Ce a făcut Marilu Dobrescu de ziua ei
  2. Ce simbolizează noul tatuaj al lui Marilu
  3. Cum a reacționat mama ei
  4. Cum a apărut pentru prima dată în mediul online, după două luni de absență
  5. De ce s-a mutat Marilu în Australia

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a făcut dezvăluiri inedite! Roșcata a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare cum a petrecut de ziua ei de naștere.

Marilu s-a mutat pe un alt continent și o bună perioadă de timp nu a mai fost activă pe rețelele de socializare. Scandalul dintre ea și Iustin Petrescu nu s-a sfârșit, însă în mediul online, femeia nu a mai vorbit despre acest lucru, ci a ales să se concentreze pe relația de cuplu pe care o are în prezent.

Ce a făcut Marilu Dobrescu de ziua ei

Marilu le-a oferit câteva detalii curioșilor! La începutul lunii august, influencerița a împlinit 27 de ani și, deși atunci nu a postat pe Instagram ce a făcut de ziua ei, acum a dat „din casă”.

Iubitul ei a încercat să marcheze evenimentul special printr-un tort, dar și o vacanță în Thailanda. Împreună au vizitat insula PhiPhi, iar frumoasa femeie pare că a fost fermecată de ceea ce a văzut.

„Ziua mea! Cea mai frumoasă surpriză”, a scris Marilu Dobrescu, pe Instagram.

Ce simbolizează noul tatuaj al lui Marilu

Cu ocazia excursiei din Thailanda, influencerița și-a mai făcut un tatuaj. Un șarpe mare, care, după spusele ei la acea vreme, a durut destul de tare, însă a meritat.

Aceasta și-a tatuat o bună parte a corpului, iar acest însemn pe piele a fost cel cu numărul 29, a împărtășit roșcata. Femeia a mărturisit ce simbolizează tatuajul de care este foarte încântată.

„Șarpele e semnul că frumusețea stă și în pielea pe care o lași în urmă. Reziliență (cuvântul meu preferat), feminitate și pur și simplu curajul de a renaște de fiecare dată. Piele nouă, viață nouă. Ce să vezi, mai întâi am ales tatuajul, după mi-a zis tatuatorul meu din Thailanda de semnificația lui în timp ce încercam să îl conving să mă anestezieze general, că nu mai putem să duc durerea acului pe coaste”, a scris ea, pe Instagram, la acel moment.

Cum a reacționat mama ei

Mai puțin încântată decât ea, mama ei a reacționat instant atunci când fiica i-a spus ce urmează să facă. Femeia s-a oferit chiar să îi ofere bani, numai pentru a renunța la idee.

Din păcate pentru ea, Marilu a fost destul de hotărâtă și și-a dus ideea și dorința, totodată, până la capăt.

„Mama era în stare să îmi dea banii de avans pentru tatuaj, doar ca să mă opresc. 30 de tatuaje și, săraca, încă încearcă să mă convingă că sunt urâte și o să îmi blestem zilele la bătrânețe”, a povestit influencerița.

Cum a apărut pentru prima dată în mediul online, după două luni de absență

Fiind prinsă în mijlocul războiului cu fostul partener, Iustin Petrescu, Marilu a ales să stea deoparte o vreme de tot ce înseamnă social-media. Astfel, aproximativ două luni nu a postat absolut nimic pe rețelele de socializare, însă acest lucru nu a durat la infinit.

Influencerița a fost surprinsă pe cameră de iubitul ei australian, iar în acea fotografie, femeia se află într-un costum de baie, la masa unui restaurant, în aer liber, cu un peisaj de poveste în spate.

Lucrurile dintre ea și actualul partener pare că merg destul de bine, deoarece cei doi se postează frecvent unul în compania celuilalt.

De ce s-a mutat Marilu în Australia

După întregul scandal izbucnit în mediul online, Marilu a luat hotărârea să vândă vila pe care o achiziționase în timpul relației cu Iustin Petrescu și să înceapă o nouă viață departe de ochii lumii. Astfel, s-a dus unde i-a spus inima, și anume, după iubitul ei.

Totuși, chiar dacă s-a mutat din țară, Marilu nu a scăpat de critici. Mulți din internauți au criticat-o aspru, deoarece ea și fostul iubit afișau o relație perfectă, despre care ulterior a povestit că ar fi fost abuzivă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
Monden
Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Monden
Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
Monden
Ce ascund cele două testamente ale lui Giorgio Armani și cine sunt moștenitorii
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Monden
De la viralul „Ca o apă cristalină” la viața de azi: transformarea uluitoare a lui Cristi din Banat. Cum arată și cu ce se ocupă în prezent (FOTO)
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monden
Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Monden
Monica și Leonard Doroftei, confesiuni din viața de familie. Ce momente dificile au întâmpinat în căsnicie, dar și cum au gestionat problemele în fața copiilor
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Monden
Cătălin Moroșanu, dezvăluiri dureroase din copilărie: „M-au agresat foarte tare colegii la școală. Am suferit enorm”. Sfaturi pentru copiii victime ale bullying-ului
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Monden
Alex Dobrescu, condamnat la patru ani de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Câți bani trebuie să achite statului
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Monden
Maria Constantin, mărturisiri neașteptate despre experiența la Vocea României: „Nu contează deloc vocea, pe cuvânt, eu știu” (VIDEO)
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Monden
Ioana Ginghină: „Sora mea nu mai predă în preuniversitar din cauza copiilor prost crescuți și a părinților”. Actrița critică extrem de dur unele metode noi de parenting
Ultima oră
21:13 - Cătălin Bordea, confesiuni despre momentele în care se simte trist. Cum depășește situațiile grele din viața lui
21:03 - Simion, mesaj controversat: „Nu garantez că la o revoltă în stil Nepal la București …”
20:51 - Mouratoglou, dezvăluiri despre Serena Williams: „Ne-am certat din cauza kilogramelor ei!”
20:19 - Profesoara din Mehedinți, care s-a spânzurat împreună cu fiul, era în „război” cu fostul partener. Ce detalii au ieșit la iveală
20:05 - Ce mesaj era gravat pe gloanțele lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk
19:50 - Adrian Zuckerman povestește cum a trăit 9/11: „A fost o zi plină de primejdii”
19:26 - Raluca Bădulescu, reacție în urma acuzațiilor de ipocrizie! Cum a reacționat vedeta
19:25 - El este posibilul criminal al lui Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu el
18:56 - Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”
18:47 - Nicușor Dan: Dacă Ucraina cedează, România ar fi vecină cu Rusia