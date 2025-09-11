Marilu Dobrescu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a făcut dezvăluiri inedite! Roșcata a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare cum a petrecut de ziua ei de naștere.
Marilu s-a mutat pe un alt continent și o bună perioadă de timp nu a mai fost activă pe rețelele de socializare. Scandalul dintre ea și Iustin Petrescu nu s-a sfârșit, însă în mediul online, femeia nu a mai vorbit despre acest lucru, ci a ales să se concentreze pe relația de cuplu pe care o are în prezent.
Marilu le-a oferit câteva detalii curioșilor! La începutul lunii august, influencerița a împlinit 27 de ani și, deși atunci nu a postat pe Instagram ce a făcut de ziua ei, acum a dat „din casă”.
Iubitul ei a încercat să marcheze evenimentul special printr-un tort, dar și o vacanță în Thailanda. Împreună au vizitat insula PhiPhi, iar frumoasa femeie pare că a fost fermecată de ceea ce a văzut.
„Ziua mea! Cea mai frumoasă surpriză”, a scris Marilu Dobrescu, pe Instagram.
Cu ocazia excursiei din Thailanda, influencerița și-a mai făcut un tatuaj. Un șarpe mare, care, după spusele ei la acea vreme, a durut destul de tare, însă a meritat.
Aceasta și-a tatuat o bună parte a corpului, iar acest însemn pe piele a fost cel cu numărul 29, a împărtășit roșcata. Femeia a mărturisit ce simbolizează tatuajul de care este foarte încântată.
„Șarpele e semnul că frumusețea stă și în pielea pe care o lași în urmă. Reziliență (cuvântul meu preferat), feminitate și pur și simplu curajul de a renaște de fiecare dată. Piele nouă, viață nouă. Ce să vezi, mai întâi am ales tatuajul, după mi-a zis tatuatorul meu din Thailanda de semnificația lui în timp ce încercam să îl conving să mă anestezieze general, că nu mai putem să duc durerea acului pe coaste”, a scris ea, pe Instagram, la acel moment.
Mai puțin încântată decât ea, mama ei a reacționat instant atunci când fiica i-a spus ce urmează să facă. Femeia s-a oferit chiar să îi ofere bani, numai pentru a renunța la idee.
Din păcate pentru ea, Marilu a fost destul de hotărâtă și și-a dus ideea și dorința, totodată, până la capăt.
„Mama era în stare să îmi dea banii de avans pentru tatuaj, doar ca să mă opresc. 30 de tatuaje și, săraca, încă încearcă să mă convingă că sunt urâte și o să îmi blestem zilele la bătrânețe”, a povestit influencerița.
Fiind prinsă în mijlocul războiului cu fostul partener, Iustin Petrescu, Marilu a ales să stea deoparte o vreme de tot ce înseamnă social-media. Astfel, aproximativ două luni nu a postat absolut nimic pe rețelele de socializare, însă acest lucru nu a durat la infinit.
Influencerița a fost surprinsă pe cameră de iubitul ei australian, iar în acea fotografie, femeia se află într-un costum de baie, la masa unui restaurant, în aer liber, cu un peisaj de poveste în spate.
Lucrurile dintre ea și actualul partener pare că merg destul de bine, deoarece cei doi se postează frecvent unul în compania celuilalt.
După întregul scandal izbucnit în mediul online, Marilu a luat hotărârea să vândă vila pe care o achiziționase în timpul relației cu Iustin Petrescu și să înceapă o nouă viață departe de ochii lumii. Astfel, s-a dus unde i-a spus inima, și anume, după iubitul ei.
Totuși, chiar dacă s-a mutat din țară, Marilu nu a scăpat de critici. Mulți din internauți au criticat-o aspru, deoarece ea și fostul iubit afișau o relație perfectă, despre care ulterior a povestit că ar fi fost abuzivă.