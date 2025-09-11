Marilu Dobrescu, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a făcut dezvăluiri inedite! Roșcata a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare cum a petrecut de ziua ei de naștere.

Marilu s-a mutat pe un alt continent și o bună perioadă de timp nu a mai fost activă pe rețelele de socializare. Scandalul dintre ea și Iustin Petrescu nu s-a sfârșit, însă în mediul online, femeia nu a mai vorbit despre acest lucru, ci a ales să se concentreze pe relația de cuplu pe care o are în prezent.

Ce a făcut Marilu Dobrescu de ziua ei

Marilu le-a oferit câteva detalii curioșilor! La începutul lunii august, influencerița a împlinit 27 de ani și, deși atunci nu a postat pe Instagram ce a făcut de ziua ei, acum a dat „din casă”.

Iubitul ei a încercat să marcheze evenimentul special printr-un tort, dar și o vacanță în Thailanda. Împreună au vizitat insula PhiPhi, iar frumoasa femeie pare că a fost fermecată de ceea ce a văzut.

„Ziua mea! Cea mai frumoasă surpriză”, a scris Marilu Dobrescu, pe

Ce simbolizează noul tatuaj al lui Marilu

Cu ocazia excursiei din Thailanda, influencerița și-a mai făcut Un șarpe mare, care, după spusele ei la acea vreme, a durut destul de tare, însă a meritat.

Aceasta și-a tatuat o bună parte a corpului, iar acest însemn pe piele a fost cel cu numărul 29, a împărtășit roșcata. Femeia a mărturisit ce simbolizează tatuajul de care este foarte încântată.

„Șarpele e semnul că frumusețea stă și în pielea pe care o lași în urmă. Reziliență (cuvântul meu preferat), feminitate și pur și simplu curajul de a renaște de fiecare dată. Piele nouă, viață nouă. Ce să vezi, mai întâi am ales tatuajul, după mi-a zis tatuatorul meu din Thailanda de semnificația lui în timp ce încercam să îl conving să mă anestezieze general, că nu mai putem să duc durerea acului pe coaste”, a scris ea, pe Instagram, la acel moment.

Cum a reacționat mama ei

Mai puțin încântată decât ea, mama ei a reacționat instant atunci când fiica i-a spus ce urmează să facă. Femeia s-a oferit chiar să îi ofere bani, numai pentru a renunța la idee.

Din păcate pentru ea, Marilu a fost destul de hotărâtă și și-a dus ideea și dorința, totodată, până la capăt.