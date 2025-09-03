B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest

Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest

Elena Boruz
03 sept. 2025, 19:52
Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest
Foto: Facebook/Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România, a încântat privirile urmăritorilor ei! Roșcata s-a postat în ipostaze extrem de sexy pe rețelele de socializare, însă cu un motiv.

Marilu a dispărut pentru o vreme din viața publică, deoarece s-a mutat în Australia, odată cu izbucnirea scandalului dintre ea și fostul său partener, Iustin Petrescu. De curând, influencerița a revenit pe făgașul cu care și-a obișnuit comunitatea și le-a povestit internauților ce decizie a luat.

Cuprins:

  • Ce a scris Marilu Dobrescu pe Instagram
  • Cum a reacționat mama ei

Ce a scris Marilu Dobrescu pe Instagram

Nu este un secret că Marilu este îndrăgostită de arta tatuajelor. Astfel, aceasta s-a gândit că unde sunt 28, mai încape încă unul. Așadar, roșcata și-a tatuat pe corp un șarpe, deloc minimalist.

Tatuajul are o dimensiune destul de mare, întinzându-se de pe coapsă până sus pe coaste, aproape sub sâni. Influencerița a postat fotografii pe rețelele de socializare cu noul tatuaj, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Tattoo #29 (cred?!) made în Thailand- Șarpele e semnul că frumusețea stă și în pielea pe care o lași în urmă. Reziliență (cuvântul meu preferat), feminitate și pur și simplu curajul de a renaște de fiecare dată. Piele nouă, viață nouă. Ce să vezi, mai întâi am ales tatuajul, după mi-a zis tatuatorul meu din Thailanda de semnificația lui în timp ce încercam să îl conving să mă anestezieze general, că nu mai putem să duc durerea acului pe coaste :)). S-a pupat la fix, cu tot cu melodia pe care o ascultam în continuu în liceu”, a scris Marilu Dobrescu.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de MARILU (@mariludobrescu)

Cum a reacționat mama ei

Mama femeii a reacționat rapid, atunci când fiica i-a transmis ce are de gând să facă. Se pare că aceasta n-a fost prea încântată de decizia lui Marilu, spunâdnu-i chiar că îi va da bani numai să nu îl facă. Evident, fiica ei și-a ascultat inima și a realizat ceea ce și-a propus.

„Mama era în stare să îmi dea banii de avans pentru tatuaj, doar ca să mă opresc. 30 de tatuaje și, săraca, încă încearcă să mă convingă că sunt urâte și o să îmi blestem zilele la bătrânețe”, a povestit influencerița.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Monden
Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Monden
Bogdan Vlădău a împlinit 46 de ani! Alături de cine a petrecut bărbatul
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Monden
Drama neștiută a Ginei Pistol. Bunica vedetei TV a dezvăluit totul: „Maică-sa, după ce a născut-o, la trei zile a lăsat-o la mine şi a plecat”
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Monden
Tily Niculae a fost de trei ori la un pas de moarte și a pierdut trei sarcini: „Pentru o femeie, copiii nenăscuți sau care s-au dus sunt și vor rămâne copiii ei”
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Monden
Florin Salam, oprit de poliție chiar când era live pe TikTok. Cum a reacționat manelistul: „Ca-n America, să moară mama!” (VIDEO)
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Monden
Gina Chirilă, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Sunt și eu om, trec prin greutăți”
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit
Monden
Mihai Bendeac, dezvăluiri despre relația cu Mirela Zeța: „A fost superb şi am avut multe de învățat de la ea”. De ce s-au despărțit
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat
Monden
Marian Grozavu, prin ochii ispitelor de la „Insula Iubirii”: „Și-a arătat adevărata față”. Cum a fost concurentul caracterizat
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”
Monden
Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu, dezvăluiri de la „Asia Express”: „Face foarte urât la nervi, chiar o să o vadă și telespectatorii”
Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)
Monden
Totul a ieșit la iveală! Concurentul de la Insula Iubirii care s-a cuplat cu ispita, după ce emisiunea s-a încheiat (FOTO)
Ultima oră
21:16 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul
21:08 - Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
20:58 - Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
20:54 - Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
20:39 - Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
20:35 - A murit Horațiu Belu! Doliu în lumea sportului românesc
20:24 - Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
20:13 - Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
20:12 - Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
20:02 - Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)