Marilu Dobrescu s-a fotografiat în ipostaze sexy! Care este motivul pentru care a făcut acest gest

Marilu Dobrescu, una dintre cele mai cunoscute din România, a încântat privirile urmăritorilor ei! Roșcata s-a postat în ipostaze extrem de sexy pe rețelele de socializare, însă cu un motiv.

Marilu a dispărut pentru o vreme din viața publică, deoarece s-a mutat în Australia, odată cu izbucnirea scandalului dintre ea și fostul său partener, Iustin Petrescu. De curând, a revenit pe făgașul cu care și-a obișnuit comunitatea și le-a povestit internauților ce decizie a luat.

Ce a scris Marilu Dobrescu pe Instagram

Cum a reacționat mama ei

Ce a scris Marilu Dobrescu pe Instagram

Nu este un secret că Marilu este îndrăgostită de arta tatuajelor. Astfel, aceasta s-a gândit că unde sunt 28, mai încape încă unul. Așadar, roșcata și-a tatuat pe corp un șarpe, deloc minimalist.

Tatuajul are o dimensiune destul de mare, întinzându-se de pe coapsă până sus pe coaste, aproape sub sâni. Influencerița a postat fotografii pe rețelele de socializare cu noul tatuaj, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Tattoo #29 (cred?!) made în Thailand- Șarpele e semnul că frumusețea stă și în pielea pe care o lași în urmă. Reziliență (cuvântul meu preferat), feminitate și pur și simplu curajul de a renaște de fiecare dată. Piele nouă, viață nouă. Ce să vezi, mai întâi am ales tatuajul, după mi-a zis tatuatorul meu din Thailanda de semnificația lui în timp ce încercam să îl conving să mă anestezieze general, că nu mai putem să duc durerea acului pe coaste :)). S-a pupat la fix, cu tot cu melodia pe care o ascultam în continuu în liceu”, Marilu Dobrescu.

Cum a reacționat mama ei

Mama femeii a reacționat rapid, atunci când fiica i-a transmis ce are de gând să facă. Se pare că aceasta n-a fost prea încântată de decizia lui Marilu, spunâdnu-i chiar că îi va da bani numai să nu îl facă. Evident, fiica ei și-a ascultat inima și a realizat ceea ce și-a propus.

„Mama era în stare să îmi dea banii de avans pentru tatuaj, doar ca să mă opresc. 30 de tatuaje și, săraca, încă încearcă să mă convingă că sunt urâte și o să îmi blestem zilele la bătrânețe”, a povestit influencerița.