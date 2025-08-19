B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu

Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu

Elena Boruz
19 aug. 2025, 18:32
Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu
Foto: Facebook/Marilu Dobrescu

Marilu Dobrescu a postat imagini direct din Noua Zeelandă! Influencerița pare că nu mai acordă prea multă atenție conflictului în care se află cu Iustin Petrescu, fostul ei partener.

Roșcata a început o viață nouă, s-a mutat pe un alt continent și trăiește o poveste de dragoste cu noul iubit australian. Deși a luat o pauză de la social-media pentru o perioadă destul de lungă, femeia a decis să reapară în spațiul public.

Cuprins:

  • Ce mesaj a postat Marilu Dobrescu
  • Ce a declarat avocata lui Marilu Dobrescu

Ce mesaj a postat Marilu Dobrescu

Marilu a postat imagini de pe o plajă din Noua Zeelandă. La clipul video pe care l-a împărtășit cu urmăritorii ei, femeia a făcut o confesiune. Aceasta a povestit că se simte recunoscătoare pentru tot ce trăiește și că se bucură că a ajuns să prețuiască momentele de acest gen mult mai mult decât lucrurile materiale.

„Liberă cu un feeling de „singură pe lume”, în mijlocul naturii pe o plajă din Noua Zeelandă, destinație unde neam de neamu` meu n-a călcat. E atât de departe de civilizație plaja asta și atât de în sufletul naturii, încât mare mi-ar fi mirarea ca în ultima săptămână să-i fi călcat nisipul mai mult de 3 oameni. Mă bucur că am ajuns omul pentru care genul ăsta de momente cântăresc mai mult decât orice haină nouă, un hotel fancy sau… mai știu eu ce iluzii credeam eu că mă fac fericită în trecut”, a scris Marilu Dobrescu, pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram

O postare distribuită de MARILU (@mariludobrescu)

Ce a declarat avocata lui Marilu Dobrescu

Deși Marilu nu a mai discutat în spațiul public despre disputa în care se află cu fostul său iubit, Iustin Petrescu, avocata acesteia a fost cea care a vorbit despre acest subiect.

„Era o cerere de ordonanță președințială, prin care Iustin Petrescu solicita instanței să dispună ștergerea videoclipului `totul despre abuzatorul meu`, publicat de Marilu, mai mult decât atât, solicita interzicerea oricăror referiri ulterioare la relația dintre părți. (…) Ștergerea videoclipului și interzicerea declarațiilor pârâtei, era solicitată până la soluționarea dosarului de fond.

Iustin Petrescu a formulat și o cerere de fond, cu același obiect practic: ștergerea videoclipului `Totul despre abuzatorul meu`, împreună cu solicitarea a 250.000 euro cu titlul de despăgubiri morale și materiale pentru atingerile aduse vieții sale private și imaginii lui Iustin Petrescu. (…) Marilu, în prezent, se află sub medicație psihiatrică. Ați văzut-o și în videoclipul incriminat că nu era într-o stare bună, emoțional vorbind.

Marilu este cea care trebuie să se repare după o relație de abuz, Marilu a fost obiectificată, a fost folosită pentru ca Iustin Petrescu să aibă un lifestyle foarte bun, să poată să cheltuie cât vrea în fiecare lună. Marilu a fost cea care a fost abuzată, bătută, cea asupra căreia i s-a aplicat cu finețe gaslighting-ul, cea care la sfârșitul celor patru ani a plecat la capătul Pămânului, lăsând niște bani în spate pentru a avea liniște, semnând un NDA tocmai pentru că era șantajată. (…) Iustin Petrescu mereu spunea că va merge la ANAF pentru că el a muncit la negru. Nu are proprietatea informațiilor”, a declarat avocata lui Marilu Dobrescu, conform spynews.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
Monden
Ce a ajuns să facă Oana Lis, ca să strângă bani pentru medicamentele lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil”. Câți bani cere
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
Monden
Oana Zăvoranu și-a îngrijorat fanii: „Încerc să îmi revin la viață”. Cum s-a fotografiat vedeta
Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
Monden
Marina Almășan: „Zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei”. Cum se menține în formă
Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
Monden
Delia și-a luat prin surprindere fanii cu o serie de fotografii în costum de baie. „Nu mai pune poze d-astea că facem infarct”
Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
Monden
Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”
Monden
Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”
Un jurnalist celebru a dezvăluit unde și când ar urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodriguez
Monden
Un jurnalist celebru a dezvăluit unde și când ar urma să aibă loc nunta lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodriguez
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
Monden
Gina Pistol: „Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta”. Ce lecție importantă a învățat
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
Monden
Decizie surprinzătoare. George Burcea a dat serialul Wednesday pe o producție cu extratereștri și cazane de țuică
Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
Monden
Andi Moisescu: „Cred că am toate slăbiciunile pe care le poate avea un om”
Ultima oră
19:34 - Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
19:14 - Cum a ajuns un român să fie arestat în Italia după ce autoritățile au descoperit un glonț pe stradă. Ce anume l-a dat de gol
19:14 - O hunedoreancă și-a bătut iubitul, apoi tot ea a cerut ordin de protecție
19:01 - Artiști de top, la West Side Hallo Fest! 35.000 de bilete și abonamente se pun în vânzare de miercuri. Prima zi de festival e cu acces gratuit (FOTO, VIDEO)
19:01 - Incident tragic, pe autostrada A1! Doi tineri au fost spulberați de un camion. Ce a declarat șoferul autovehiculului
18:47 - Primarul interimar al Capitalei, despre negocierile dintre edili și Guvern pe programul „Anghel Saligny”: „O discuție foarte bună”. Care e rezultatul (VIDEO)
18:45 - Un tânăr croat a bătut un record mondial absolut. Ce a reușit să facă acesta
18:44 - Unde vrea Vladimir Putin să se întâlnească cu Volodimir Zelenski. I-a dezvăluit totul lui Donald Trump
18:19 - Europa cere loc la masa negocierilor de pace în cadrul summitului Trump-Putin-Zelenski / Antonio Costa spune că aderarea Ucrainei la UE trebuie să aibă loc cât mai repede
18:17 - „Era să-mi pierd copilul”. Mărturia unei mame, după un accident cu trotineta electrică: „E un risc foarte mare” (VIDEO)