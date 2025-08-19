Marilu Dobrescu, mesaj direct din Noua Zeelandă! Ce a transmis influencerița, aflată în „război” cu Iustin Petrescu

Marilu Dobrescu a postat imagini direct din Noua Zeelandă! pare că nu mai acordă prea multă atenție conflictului în care se află cu Iustin Petrescu, fostul ei partener.

Roșcata a început o viață nouă, s-a mutat pe un alt continent și trăiește o poveste de dragoste cu noul iubit australian. Deși a luat o pauză de la social-media pentru o perioadă destul de lungă, femeia a decis să reapară în spațiul public.

Cuprins:

Ce mesaj a postat Marilu Dobrescu

Ce a declarat avocata lui Marilu Dobrescu

Ce mesaj a postat Marilu Dobrescu

Marilu a postat imagini de pe o plajă din Noua Zeelandă. La clipul video pe care l-a împărtășit cu urmăritorii ei, femeia a făcut o confesiune. Aceasta a povestit că se simte recunoscătoare pentru tot ce trăiește și că se bucură că a ajuns să prețuiască momentele de acest gen mult mai mult decât lucrurile materiale.

„Liberă cu un feeling de „singură pe lume”, în mijlocul naturii pe o plajă din Noua Zeelandă, destinație unde neam de neamu` meu n-a călcat. E atât de departe de civilizație plaja asta și atât de în sufletul naturii, încât mare mi-ar fi mirarea ca în ultima săptămână să-i fi călcat nisipul mai mult de 3 oameni. Mă bucur că am ajuns omul pentru care genul ăsta de momente cântăresc mai mult decât orice haină nouă, un hotel fancy sau… mai știu eu ce iluzii credeam eu că mă fac fericită în trecut”, a scris Marilu Dobrescu, pe

Vezi această postare pe Instagram

Ce a declarat avocata lui Marilu Dobrescu

Deși Marilu nu a mai discutat în spațiul public despre disputa în care se află cu fostul său iubit, Iustin Petrescu, acesteia a fost cea care a vorbit despre acest subiect.

„Era o cerere de ordonanță președințială, prin care Iustin Petrescu solicita instanței să dispună ștergerea videoclipului `totul despre abuzatorul meu`, publicat de Marilu, mai mult decât atât, solicita interzicerea oricăror referiri ulterioare la relația dintre părți. (…) Ștergerea videoclipului și interzicerea declarațiilor pârâtei, era solicitată până la soluționarea dosarului de fond.

Iustin Petrescu a formulat și o cerere de fond, cu același obiect practic: ștergerea videoclipului `Totul despre abuzatorul meu`, împreună cu solicitarea a 250.000 euro cu titlul de despăgubiri morale și materiale pentru atingerile aduse vieții sale private și imaginii lui Iustin Petrescu. (…) Marilu, în prezent, se află sub medicație psihiatrică. Ați văzut-o și în videoclipul incriminat că nu era într-o stare bună, emoțional vorbind.

Marilu este cea care trebuie să se repare după o relație de abuz, Marilu a fost obiectificată, a fost folosită pentru ca Iustin Petrescu să aibă un lifestyle foarte bun, să poată să cheltuie cât vrea în fiecare lună. Marilu a fost cea care a fost abuzată, bătută, cea asupra căreia i s-a aplicat cu finețe gaslighting-ul, cea care la sfârșitul celor patru ani a plecat la capătul Pămânului, lăsând niște bani în spate pentru a avea liniște, semnând un NDA tocmai pentru că era șantajată. (…) Iustin Petrescu mereu spunea că va merge la ANAF pentru că el a muncit la negru. Nu are proprietatea informațiilor”, a declarat avocata lui Marilu Dobrescu, conform