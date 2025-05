Marina Voica a dezvăluit secretul longevității și cum a reușit să-și păstreze silueta de invidiat: „Toată lumea se așteaptă să țin diete”

La 88 de ani, continuă să impresioneze nu doar prin eleganța și rafinamentul care au consacrat-o, ci și prin vitalitatea de invidiat. Artista, care a scris istorie cu melodia „Și, afară, plouă, plouă”, a urcat recent pe scena , unde a demonstrat, încă o dată, că vârsta este doar un număr. A cântat, a dansat și a radiat energie, spre uimirea publicului.

„Toată lumea se așteaptă să țin diete, să mănânc cât o vrăbiuță”

Într-un interviu pentru , solista a vorbit despre stilul său de viață, secretul longevității și moștenirea genetică care i-a permis să se mențină într-o formă fizică excelentă.

„Toată lumea se așteaptă să țin diete, să mănânc cât o vrăbiuță. Dietele sunt fițe, e părerea mea, nu sunt de folos în multe cazuri. Eu, de pildă, mănânc cam de toate. Important este însă să nu mănânci foarte mult, ci câte puțin din fiecare. Cumva, mai multe legume, eu le cumpăr, de aici, din piață, din Breaza, singură mi le aleg de pe tarabă”.

Pe lângă alimentație echilibrată, Marina spune că mișcarea a făcut mereu parte din viața ei. Nu se abate de la exercițiile fizice matinale, chiar dacă ritmul a devenit mai blând odată cu anii.

„În plus, de când mă știu, fac și exerciții fizice, în fiecare dimineață, sunt exerciții de înviorare, ca la școală. Nu uitați că am fost campioană la gimnastică ritmică, în Rusia, țara natală. Nu mai fac, ca pe vremuri, 100 de genuflexiuni, ci ceva mai simplu, ca pentru vârsta mea, pentru a fi în formă. În plus, mă plimb prin curte, mai fac treabă, tot timpul sunt în mișcare, în acțiune, așa este bine, nu să stai pe loc”.

„Am moștenit gena bună a mamei”

Chiar dacă respectă un stil de viață activ, artista recunoaște că silueta și aspectul fizic sunt, în mare parte, moșteniri genetice.

„Dar, dacă am siluetă și la această vârstă, vă spun sincer că, de fapt, am moștenit gena bună a mamei, o superbitate de femeie. Mulți susțin că i-am moștenit și trăsăturile fizice, era una din frumusețile vremii, de la ea am învățat să fiu elegantă, cochetă”.

Chiar dacă se resimte după concertele lungi, Marina Voica nu exclude noi apariții pe scenă în vara 2025. Popularitatea ei nu s-a stins, iar publicul o întâmpină cu aceeași dragoste.

„Am susținut un spectacol la Opera Română, a fost greu, multe ore, mă simt cam obosită. Să vedem cum mă mai simt, ce spectacole vor fi, încă nu știu unde și când voi cânta. Scena e dragostea mea, așa că sunt convinsă că mă veți vedea și vara asta dansând și cântând. Lumea mă iubește, numele meu umple sălile. Iar la spectacolele susținute în aer liber se strânge lumea ciorchine, cântă cu mine, mă aplaudă. Ajungi acasă obosit, dar fericit, ca artist, după ropotele de aplauze”.

La 88 de ani, Marina Voica rămâne un exemplu de eleganță, voință și pasiune pentru artă. Un simbol viu al muzicii românești care nu încetează să inspire.