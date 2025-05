Marina Voica, în formă la 88 de ani: „Toată lumea se așteaptă să țin diete, să mănânc cât o vrăbiuță”

care va rămâne în istoria muzicii românești cu piesa „Și, afară, plouă, plouă”, a dezvăluit ce face pentru a se menține în formă la 88 de ani, conform .

Ce spune solista

„Toată lumea se așteaptă să țin , să mănânc cât o vrăbiuță. Dietele sunt fițe, e părerea mea, nu sunt de folos în multe cazuri. Eu, de pildă, mănânc cam de toate. Important este însă să nu mănânci foarte mult, ci câte puțin din fiecare. Cumva, mai multe legume, eu le cumpăr, de aici, din piață, din Breaza, singură mi le aleg de pe tarabă”, a mărturisit cântăreața.

„În plus, de când mă știu, fac și exerciții fizice, în fiecare dimineață, sunt exerciții de înviorare, ca la școală. Nu uitați că am fost campioană la gimnastică ritmică, în Rusia, țara natală. Nu mai fac, ca pe vremuri, 100 de genuflexiuni, ci ceva mai simplu, ca pentru vârsta mea, pentru a fi în formă. În plus, mă plimb prin curte, mai fac treabă, tot timpul sunt în mișcare, în acțiune, așa este bine, nu să stai pe loc”, a adăugat aceasta.

Cu toate acestea, cea mai importantă este gena mamei, spune Marina Voica.

„Dar, dacă am siluetă și la această vârstă, vă spun sincer că, de fapt, am moștenit gena bună a mamei, o superbitate de femeie. Mulți susțin că i-am moștenit și trăsăturile fizice, era una din frumusețile vremii, de la ea am învățat să fiu elegantă, cochetă”, a adăugat solista.