Marina Voica nu renunță la tocuri nici măcar la 85 de ani

Marina Voica a depășit problemele de sănătate cu care s-a confruntat toamna trecută. La cei 85 de ani, cântăreața are energie să urce pe scenă și să facă spectacol.

Artista în vârstă de 85 de ani a dezvăluit, într-un interviu pentru că se simte împlinită și fericită atunci când cântă. Recent a avut un concert, unde a apărut îmbrăcată foarte elegant, a încălțat și pantofi cu toc.

„Am susținut în martie un concert, la Sala Palatului, a fost foarte frumos. Eu nu fac playback, de obicei. Cânt totul live, dar, cum la Sala Palatului trebuia să sune totul foarte bine și ar fi trebuit să facem repetiții de sunet o zi întreagă și nu era timp, am combinat. Dar, pot cânta foarte bine și fără înregistrare.

Marina Voica nu se desparte de pantofii cu ton nici măcar atunci când merge pe stradă

Vedeta a dezvăluit că nu este obișnuită să poarte încălțăminte fără toc nici măcar pe stradă.

„Pot să port și rochiile pe care le-am purtat și acum 60 de ani. Am slăbit, am cam 45 de kilograme. Dar, la înălțimea mea, am greutatea ideală. Eu port pantofi cu toc, pe scenă. Nu numai pe scenă, ci și pe stradă. Cum să pun pantofi fără toc pe scenă? Și port și încălțăminte sport, însă doar teniși cu toc ortopedic, ridicat. Fără tocuri parcă merg direct pe pământ!”, a mai spus artista.

Cântăreața a suferit o intervenție chirurgicală la inimă

În urmă cu un am Mariana Voica a suferit o , la o clinică privată din Braşov. Artista prezenta leziuni severe la două dintre valvele inimii, condiție medicală ce-i punea viața în pericol. Chiar dacă a intervenția a fost dificilă, Marina Voica s-a recuperat rapid. A reușit să-i cânte live medicului care i-a salvat viața, la scurtă vreme de la intervenție.