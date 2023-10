Marinela Chelaru, experiență neplăcută la Casa de Pensii: „Cum să îți bați în halul acesta joc de un om?!”

în urmă cu câțiva ani, din motive de sănătate. În 2018, actrița a trecut printr-un moment extrem de dificil când a suferit un infarct, ceea ce a necesitat o intervenție chirurgicală majoră la inimă. Operația în sine a durat 6 ore și jumătate, și a fost o experiență extrem de solicitantă pentru Marinela Chelaru. Cu toate acestea, după intervenție, actrița afirmă că a simțit că a renăscut.

Marinela Chelaru, indignată de tratamentul disprețuitor la Casa de Pensii

din țara noastră, beneficiază acum de o pensie lunară în valoare de 1.400 de lei, după o impresionantă carieră de 40 de ani în activitate. Inițial, timp de 13 ani, ea a activat în domeniul învățământului, contribuind la educația tinerelor generații.

„Era să o bat pe una de la pensii că m-a luat cu fițe. Eu m-am dus recent și i-am dat femeii dosarul fără să îi spun nimic. Iar ea mi-a zis: „Și dacă aveți zece facultăți, tot una se pune!” Poftim?! Am văzut negru în fața ochilor. Mi s-a ridicat sângele în cap. Îmi venea să sar peste masă să o iau și la bătaie. Cum să îți bați în halul acesta joc de un om?!”, a povestit Marinela Chelaru, pentru .

„Norocul a fost că soțul meu era lângă mine și m-a calmat. Nu ai cum să te comporți așa cu nimeni. Colega ei îi făcea semne că nu mă știe. I-am spus că nu este nevoie să mă cunoască. Și dacă eram femeie de serviciu, medic sau orice, ar fi fost urât ce a spus. Nu trebuie să mă știe lumea, nu am din-astea. M-a enervat doar că s-a comportat așa cu un om, indiferent cine este”, a mai declarat Marinela Chelaru.

Marinela Chelaru se gândește să se întoarcă la catedră

Din motive financiare, Marinela Chelaru se gândește să se întoarcă la catedră, întrucât pensia sa este una mică. Situația o revoltă și mai mult atunci când își observă colegii de breaslă, Cornel Palade și Jean Paler, aflați în aceeași situație precară.

„Mi se dau 1.400 de lei după 40 de ani de muncă. Sunt atât de supărată pentru că îmi este rău și nu mă pot ocupa de chestia asta. Nu am bani nici de medicamente, vorba aceea. Eu după 40 de ani de muncă am o pensie de Doamne-ferește. Treisprezece ani am fost educatoare, apoi profesoară de actorie șapte ani. Mi-am pus semne de întrebare pentru că am văzut că și alți colegi din industrie au pățit la fel. Cornel Palade, Jean Paler, mai multe nume mari. Parcă am muncit în aceeași fabrică.

Eu dacă nu îl aveam pe creștinul ăsta (n.red.: soțul ei), ajungeam să cerșesc la biserică. M-au chemat iar la Facultatea de Actorie să predau la catedră și poate o să mă duc, că nu se mai poate”, a mai spus Marinela Chelaru.