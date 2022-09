Mario Fresh, surprins în timp ce căuta în gunoi! Ce reacție a avut vedeta pe Instagram: „Da, am o explicație”

Acum câteva zile, Mario Fresh a fost prins în timp ce căuta în gunoi. Potrivit , artistul a venit cu o explicație a gestului său și a dezvăluit de ce s-a reținut lângă pubela de gunoi.

pe rețelele de socializare că își pierde destul de des obiectele, însă de această dată artistul și-a aruncat cheile, din greșeală, la gunoi.

Mario Fresh, reacție după ce a fost surprins în timp ce căuta în gunoi

Artistul are instalată pe telefon o aplicație prin intermediul căreia își găsește lucrurile, pentru că le pierde destul de des.

„Da, am o explicație. Deci, am plecat de acasă și am luat cutia de pizza pe care trebuia să o arunc la gunoi, am așezat cheile pe ea și când am ieșit din scară am aruncat cutia de pizza cu tot cu chei, la gunoi. Am plecat la oraș cu treabă, am stat vreo 3 ore și mi-am dat seama la un moment dat că nu am cheile.

Ce-am făcut acum câteva zile? Am fost la mall și mi-am luat de la apple un d-asta, pentru că îmi pierd foarte des cheile și multe alte lucruri. Și am ajuns acasă, iar atunci când am vizualizat cheile pe telefon, știam că sunt aici, îmi arăta GPS-ul.

Am ajuns la gunoi, am apăsat pe redare sunet, că mai scoate și sunete nebunia asta. M-a ajutat un băiat care muncește pe șantier, m-a ajutat băiatul ăla, că dacă nu erau imagini și mai tari. Mi-am luat cheile și am mers în casă”, pe rețelele de socializare.