Marisa Paloma este una dintre cele mai cunoscute e de la noi din țară. Aceasta a devenit celebră odată cu participarea la emisiunea „Bravo, ai stil!”, pe care a și câștigat-o, în sezonul doi.

De curând, Marisa s-a operat de urgență, iar dezvăluirea a fost făcută chiar de ea. Problemele de sănătate pe care le avea erau extrem de grave și cu mult mai serioase decât și-a imaginat ea inițial.

De ce s-a operat influencerița

Marisa Paloma a ajuns de urgență pe masa de operație! Aceasta a avut mai multe probleme legate de sinusuri. Grație partenerului ei, a ajuns la medic, unde a descoperit că sinusul sfenoidal drept era plin de puroi, însă asta nu este tot.

„De ani mă lupt cu dureri de sinusuri. Noroc cu al meu, care m-a împins la verificări. Rezultatul: sinusul sfenoidal drept era plin de puroi, mai aveam și în maxilare, iar cornetele nazale erau exagerat de mărite (poluare, alergii, factori externi). Oricum ajungeam la operație în cel mult un an”, a transmis Marisa Paloma, pe

Marisa Paloma: „Încă văd încețoșat”

Marisa Paloma a transmis că are ceva probleme în ceea ce privește recuperarea. Deși lucrurile merg spre bine, aceasta se aștepta să aibă parte de o recuperare mult mai ușoară, însă, din păcate, refacerea completă se lasă așteptată.

Totuși, chiar dacă a trecut puțin timp de la intervenție, aceasta deja simte îmbunătățiri. Femeia de afaceri a afirmat că respiră mult mai bine decât înainte, chiar dacă are pansamente.