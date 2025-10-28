B1 Inregistrari!
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună"

Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună”

Selen Osmanoglu
28 oct. 2025, 14:20
Marisa Paloma are toate planurile făcute: „Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună"
Sursă foto: Instagram
Marisa Paloma, fosta câștigătoare „Bravo, ai stil!”, are deja planurile făcute. Aceasta organizează totul pas cu pas, chiar și… nașterile. Iată despre ce este vorba!

O familie mare

„Avem o bonă în familie, deci s-a mărit familia. Ne-a rămas și mașina rămâne mică, și dacă vor mai fi copii în viitor, cred că o să ajung să-mi iau un Cybertruck, un van mare. Să știi că ne-am gândit dacă vom avea mai mulți copii în această viață, să ne luăm și o mașină din asta cu multe locuri, că e utilă pentru când pleci prin țară cu copiii”, a spus Paloma, conform Cancan.

„Ne dorim mai mulți copii, clar. Mi-aș dori și un băiețel. Eu multă vreme m-am văzut mamă de băiat, dar acum, după ce o am pe Irisoanca, m-aș bucura să mai am fetiță. Mă văd mama de fetițe”, a adăugat.

Zodia contează?

Marisa Paloma a povestit că ea și partenerul ei, Liviu, și-au dorit ca fiica lor să fie o anumită zodie. Dorința li s-a îndeplinit.

„Când am rămas însărcinată cu Iris am simțit amândoi. Am avut noroc că a ieșit din prima. Mi-am dorit să fie săgetător și aveam, practic, o perioadă, o fereastră de o lună în care ne puteam încadra. Ne-am încadrat și a ieșit și e totul minunat.Eu sunt săgetător și una dintre femeile pe care o apreciez foarte mult din această viață mătușa mea e tot săgetător și mi se pare o zodie bună, care înțelege pe toată lumea”, a povestit Marisa.

Cât despre următorul copil, nu se știe când va apărea, însă părinții știu ce zodie vor să fie: leu.

„Următorul copil nu știm când va apărea, dar mi-ar plăcea să fie zodia leu, este o zodie bună. Dar acum depinde și de perioada în care o să ne prindă, o să calculez la momentul respectiv, dar, în general, zodie de foc”, a mai spus ea.

