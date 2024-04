Marius Elisei o acuză pe Oana Roman de infidelitate. Cu cine l-ar fi înșelat fata fostului premier. „Au continuat convorbirile, i-a zis că îi e dor de el”

a făcut acuzații grave la adresa .

Acesta o acuză de infidelitate. Totul s-ar fi petrecut la scurt timp după împăcarea care a avut loc la câteva luni după ce au divorțat.

Cu cine l-ar fi înșelat Oana Roman pe Marius Elisei

Marius o acuză pe Oana că a avut o escapadă la mare și că fata fostului premier l-a înșelat cu un om de afaceri.

Vedeta a participat la un eveniment, unde s-a întâlnit și cu bărbatul cu care Marius Elisei spune că și-a petrecut noaptea. Potrivit spuselor acestuia, după eveniment, noaptea, Oana Roman ar fi mers acasă la omul de afaceri sub pretextul semnării unui contrat și ar fi rămas acolo până a doua zi. Toate mărturisirile le-a făcut în cadrul emisiunii Xtra Night Show, conform .

„Eu, dacă îți zic ceva despre o persoană, tu te aprinzi? Iei foc? Când a plecat la mare, a plecat cu Vica Blochina și încă o fată. S-au cazat toate trei într-un hotel, după care, seara sau pe la prânz spre seară, s-au dus la o cherhana, unde era evenimentul respectiv. S-au dus acolo, a venit seara, ea, între timp, vorbea cu respectivul. L-a chemat acolo. După aia, am primit un telefon: «Băi, e Oana aici». Zic: «Bine, mă, las-o».

M-au sunat foști paparazzi, nu mai lucrează de 3-4 ani. Nici nu ne împăcasem. Vine tipul respectiv, fac poze împreună, după care ea ce face? Se duce la om acasă să semneze contractul, noaptea, rămâne până a doua zi dimineață să semneze contractul. Ea s-a dus la el. Știu cine e omul.

Atunci mi-am zis eu: «Pentru copil, cu omul ăsta nu este ok». M-am dus acasă și am întrebat-o pe Isabela cum e și dacă își dorește să revină acasă, după care ea l-a anunțat pe el că eu am venit acasă. I-am luat telefonul și am văzut toată convorbirea. E și el divorțat, are o fetiță. Nici nu contează, te duci și semnezi contracte noaptea, la el acasă”, a spus Marius Elisei.

„Au continuat convorbirile, i-a zis că i-e dor de el”

Cu toate acestea, Marius a trecut peste acest episod, spunând că e mai bine să rămână cu Oana de dragul fiicei pe care o au împreună.

Totodată, a mai spus că i-a zis Oanei tot ce știe în legătură cu cele întâmplate și că a mai citit numeroase mesaje între ea și afacerist.

„Eu îi zic: «Vezi că nu s-a comportat omul ăla bine cu tine, te-a ținut la ușă vreo patru minute, iar o doamnă nu se ține la ușă patru minute». Ăla i-a zis să-și securizeze telefonul și să aibă grijă. Au continuat convorbirile, i-a zis că îi e dor de el”, a mai spus Marius Elisei.