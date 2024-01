Ce spune Oana Roman după ce Marius Elisei a anunțat că are o nouă relație: „A spus că nu vrea să mai audă de mine”

Căsnicia dintre Oana Roman și Marius Elisei a devenit deja istorie. Între cei doi foști soți nu pare să mai existe cale de împăcare.

Mai mult decât atât, Marius și-a refăcut deja viața amoroasă. Ieri și-a serbat ziua de naștere cu ocazia împlinirii vârstei de 37 de ani și a recunoscut că și că a trecut peste relația cu fiica lui Petre Roman.

Oana Roman, prima reacție după ce Marius Elisei a anunțat că are o nouă relație

La scurt timp după ce tatăl fetiței sale a făcut marele anunț, Oana Roman a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. Se pare că vedeta se bucură că fostul soț are o nouă relație.

„Eu mă bucur foarte mult, sincer și din suflet, că el este în regulă, că are o nouă relație și că lucrurile, în sfârșit, se pot liniști între noi. Dar, evident că presa speculează foarte mult și el a dat o declarație în care a spus că nu mai vrea să audă despre mine, nu mai vrea să vorbească despre mine, că are o nouă relație și este foarte fericit, lucru care pe mine mă bucură, pentru eu pentru asta m-am rugat, ca el să își găsească o nouă relație ca să ne putem liniști”, a spus Oana Roman, pe Instagram, notează .

Fostul soț al Oanei Roman se va implica în creșterea copilului

Oana Roman și Marius Elisei au fost căsătoriți timp de un deceniu, iar din rodul iubirii lor s-a născut Isabela, fiica celor doi. Bărbatul se va implica în creșterea copilului și susține că fiica lui trebuie să crească în armonie, iar părinții trebuie să se înțeleagă, chiar dacă sunt împreună sau sunt separate.

„Eu am alte planuri personale. Importat este copilul, fetița noastră. La fel de important este și ca noi, în calitate de părinți, să avem o relație ok, fără tensiuni, să comunicăm. Noi să fim sănătoși, restul se rezolvă de la sine. Eu nu o să stau niciodată într-o relație de gura presei sau de dragul copilului. Și nimeni nu ar trebui să facă asta. Așa că momentan eu am alte planuri, mai apoi vom trăi si vom vedea, cine știe”, a declarat Marius Elisei, potrivit .