Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil

Meghan Markle, acuzată că are o fiică secretă, iar Prințul Harry ar vrea să divorțeze! Cine este bărbatul cu care ar avea încă un copil

Ana Maria
22 aug. 2025, 17:29

Foto: Hepta/Abaca Press / Utrecht Robin/ABACA.

Un zvon șoc circulă pe la Casa Regală Britanică. Potrivit zvonurilor recente, Meghan Markle ar avea o fiică ascunsă, despre care nu i-ar fi spus soțului ei, Prințul Harry. Această informație a apărut în presa americană și a stârnit un nou scandal în Familia Regală Britanică, chiar când lucrurile păreau să se așeze pentru mezinul Regelui Charles al III-lea.

Cuprins:

  • Ce se întâmplă cu Prințul Harry
  • Ce spun gurile rele despre Meghan
  • Cum reacționează Familia Regală
  • Ce declară Meghan Markle

Ce se întâmplă cu Prințul Harry

Conform RadarOnline, Prințul Harry ar fi hotărât să divorțeze de Meghan, pe fondul tensiunilor generate de zvonurile despre copilul ascuns. Cuplul, împreună din 2016 și căsătorit din 2018, are deja doi copii, un băiețel și o fetiță.

De-a lungul anilor, Harry și Meghan au fost implicați în numeroase controverse. Cei doi au încercat se lanseze în media, prin doua documentare semnate de Netflix, însă așteptările mari s-au soldat cu dezamăgiri pe măsură. Totodată, presiunea financiară a creat fricțiuni în cuplu, deoarece Prințul Harry nu mai era același fără finanțele familiei sale.

Ce spun gurile rele despre Meghan

Zvonurile susțin că imediat după căsătorie, Meghan ar fi lipsit mai mult de acasă pentru a se dedica proiectelor cinematografice. Însă, în realitate, ar fi avut o relație cu un avocat din Boston, alături de care ar avea o fiică, născută în acea perioadă petrecută departe de soț, potrivit Cancan.

Unii spun că aceasta ar fi fost principala motivație pentru care Harry a renunțat la succesiunea la tron în 2020, dorind să fie aproape de Meghan în Statele Unite.

Cum reacționează Familia Regală

Zvonurile privind despărțirea sau existența fiicei nu au fost confirmate oficial. Totuși, surse apropiate Familiei Regale susțin că Harry ar trebui să divorțeze pentru a-și recăpăta statutul și finanțele. Regele Charles al III-lea ar fi hotărât să-i redea demnitatea regală fiului său doar în cazul separării de Meghan.

Ce declară Meghan Markle

Într-un interviu recent, Meghan ar fi spus că oate bârfele despre familia lor sunt neadevărate și că are o relație bună cu socrul ei și că va fi alături de Harry până la sfârșitul vieții.

