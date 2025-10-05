B1 Inregistrari!
Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)

Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 16:03
Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week. A strălucit la prezentarea Balenciaga (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook - Meghan, Duchess of Sussex
Cuprins
  1. Cum a impresionat Meghan Markle la Paris Fashion Week
  2. Ce a transmis Meghan Markle prin prezența sa la eveniment
  3. Ce urmează pentru ducesa de Sussex după revenirea la Paris

Meghan Markle, apariție spectaculoasă la Paris Fashion Week! Ducesa de Sussex a revenit în centrul atenției, marcând una dintre cele mai comentate prezențe ale sezonului. După mai bine de un deceniu de absență de la marile podiumuri de modă, aceasta a participat la prezentarea Balenciaga, stârnind un val de reacții în presa internațională.

A călătorit singură la Paris pentru a-l susține pe designerul Pierpaolo Piccioli, noul director de creație al celebrei case de modă.

Cum a impresionat Meghan Markle la Paris Fashion Week

Meghan Markle a fost una dintre cele mai admirate prezențe la show-ul Balenciaga, atrăgând atenția atât prin eleganță, cât și prin naturalețea cu care a interacționat cu personalitățile din industria modei. Ducesa de Sussex a ales o ținută albă impecabilă, compusă din pantaloni largi și un sacou perfect croit, completată cu pantofi negri clasici și bijuterii minimaliste, care i-au accentuat rafinamentul caracteristic.

Prezența sa a fost remarcată imediat de invitați și de presa internațională, care a lăudat simplitatea sofisticată a look-ului ei. În timpul evenimentului desfășurat în capitala modei, Paris, Meghan a fost surprinsă discutând cordial cu Anna Wintour, redactor-șef global al revistei Vogue, și cu regizorul Baz Luhrmann, cunoscut pentru estetica sa vizuală spectaculoasă.

Ce a transmis Meghan Markle prin prezența sa la eveniment

Reprezentanții ducesei au declarat că prezența acesteia la Paris Fashion Week simbolizează sprijinul pentru „noul capitol creativ” al lui Pierpaolo Piccioli. „De-a lungul anilor, Meghan a purtat mai multe creații semnate de Pierpaolo și a admirat mereu eleganța și rafinamentul acestuia”, a transmis purtătorul de cuvânt, potrivit BBC.

Ce urmează pentru ducesa de Sussex după revenirea la Paris

Meghan Markle își consolidează poziția de influență în lumea modei și divertismentului. După Paris Fashion Week, aceasta ar urma să participe la mai multe proiecte media, inclusiv campanii dedicate sustenabilității în modă.


Paris Fashion Week continuă până marți, cu prezentări ale caselor Dior, Louis Vuitton, Chanel și Hermès, iar apariția ducesei a fost considerată unul dintre momentele definitorii ale evenimentului.

