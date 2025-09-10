Meghan Markle rupe tăcerea, după plecarea Prințului Harry în Marea Britanie! Ce mesaj a transmis (FOTO)

rupe tăcerea după ce a aterizat, luni, în Marea Britanie pentru turneul său pseudo-regal de patru zile. Într-o postare distribuită, marți, pe contul său de Instagram, Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a repostat un videoclip cu Harry, în vârstă de 40 de ani, la doar câteva ore după o vizită solemnă, singur, la locul de veci al regretatei sale bunici.

Ce videoclip a distribuit Meghan Markle

În acel clip, Ducele a fost surprins în timp ce se lupta, în joacă, cu săbii formate din baloane împotriva lui Gwen, în vârstă de nouă ani, cea care și-a etalat cu mândrie, în fața Familiei Regale, pantofii ei strălucitori, potrivit .

Meghan a distribuit clipul cu Harry, marți, un clip publicat pe contul TikTok al revistei Hello!, aceasta fiind prima ei recunoaștere a absenței lui Harry din casa familiei cuplului din Montecito.

Meghan Markle nu a adăugat nicio descriere la videoclipul distribuit pe Instagram, la Stories, ci a adăugat două inimioare roz. Este prima dată când Meghan postează pe Instagram de când a plecat soțul ei în Marea Britanie.

În timp ce se afla într-un turneu pe care unii l-au numit o „ofensivă împotriva pericolelor”, Harry a fost văzut participând la o serie de evenimente în Marea Britanie, dar i-a lăsat pe fani cu gândul la reuniunea sa cu tatăl său, Regele Charles, pe care nu l-a mai văzut din februarie anul trecut.

Unde a mers, luni, Prințul Harry

Luni, a făcut o oprire emoționantă la Capela Sf. Gheorghe, unde a depus flori și și-a adus un omagiu regretatei sale bunici, Regina Elisabeta a II-a.

Ulterior, a ajuns la hotelul Royal Lancaster din Londra pentru a sărbători cea de-a 20-a aniversare a Premiilor WellChild, un eveniment pe care îl susține de mult timp.

Acolo, a fost văzut interacționând cu căldură cu copiii inspiraționali, inclusiv cu adversara sa la luptele cu sabia, Gwen, și cu familiile onorate, acordând fiecărui tânăr oaspete întreaga sa atenție.

Gwen adusese și cadouri speciale pentru copiii lui Harry, Archie, în vârstă de patru ani, și Lilibet, în vârstă de doi ani – tricouri de fotbal personalizate ale echipei Brighton & Hove Albion, în culoarea violet, cu numele și vârstele lor pe spate.

Vizibil emoționat, Harry i-a spus lui Gwen că darurile au fost „atât de bune” și că „le adoră”, adăugând că abia așteaptă să le ducă în California și să le ofere copiilor săi, care au rămas în SUA cu mama lor.

Cât a durat întâlnirea lui Harry cu tatăl lui, Regele Charles

Iată că, miercuri, Prințul Harry s-a întâlnit, într-un final, și cu tatăl său, Regele Charles, deși apăruseră zvonuri că nu se va întâmpla acest lucru. Aceasta a fost prima lor întâlnire faţă în faţă după 20 de luni. Ultima dată, cei doi doi s-au văzut în luna februarie 2024. Potrivit unor surse apropiate Familiei Regale Britanice, întâlnirea ar fi durat 55 de minute

Harry, îmbrăcat într-un costum bleumarin elegant și cu cravată, a sosit la Hotelul Royal Lancaster din Londra pentru a sărbători cea de-a 20-a aniversare a Premiilor WellChild, un eveniment pe care îl susține de mult timp.

Ce donație uriașă va face Prințul Harry

Marți, Harry a anunțat că va face o donație de 1,1 milioane de lire sterline către BBC Children in Need, în timp ce Prințul William a anunțat finanțarea unei organizații caritabile pentru familiile fără adăpost .

Suma de bani va contribui la sprijinirea eforturilor de combatere a violenței care afectează tinerii.

Consilieri de rang înalt ai Regelui și ai lui Harry au fost fotografiați împreună la Londra în iulie anul acesta, ceea ce s-a considerat a fi un prim pas către deschiderea canalelor de comunicare între cele două părți.

Ce declarații controversate a făcut Prințul Harry, de curând, despre familia lui

Harry, care a adus acuzații la adresa Regelui, Reginei, William și Kate în interviul acordat lui Oprah, în documentarul de pe Netflix și memoriile Spare, a declarat pentru BBC în luna mai că Charles nu va vorbi cu el din cauza bătăliei sale în instanță privind securitatea sa și că nu știe „cât timp mai are tatăl meu”.

Dar a subliniat, de asemenea, speranțele pentru o „împăcare” cu familia sa, spunând: „Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe lucruri.”

El a adăugat: „Dar, știi, mi-ar plăcea foarte mult să mă împăc cu familia mea” și a spus că „nu are rost să continui să ne certăm”.

Nivelul de securitate al lui Harry s-a schimbat în 2020, după Megxit.

Ultima dată când a fost în Regatul Unit a fost în aprilie pentru o audiere în instanță privind măsurile sale de securitate, dar a pierdut contestația de la Curtea de Apel în mai și a declarat într-un interviu televizat că „nu-și poate imagina o lume în care mi-aș aduce înapoi soția și copiii”.