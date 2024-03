Mel B de la Spice Girls s-a mutat înapoi cu mama ei, după ce a fost abuzată psihic, fizic și financiar de către soțul ei

Melanie Brown a făcut milioane de dolari cât a cântat cu trupa , dar în urmă cu câțiva ani, după ce a părăsit o căsnicie abuzivă, a rămas aproape fără nimic. Ea a părăsit California, s-a întors acasă la Leeds și s-a mutat în casa mamei ei. Cântăreața, în vârstă de 48 de ani, spune că s-a simțit neputincioasă după abuzurile din timpul căsniciei.

Banii lui Brown au fost cheltuiți pe taxe legale și plăți către fostul ei soț Stephen Belafonte

Brown a reușit acum să-și cumpere din nou propria casă, ceva despre care credea că „nu se va mai întâmpla niciodată”.

Decizia de a se muta acasă a venit în timp ce Spice Girls impresionau Marea Britanie în turneul lor de reunire de pe stadioane pline ochi, în 2019.

Deși spectacolele au fost profitabile, banii lui Brown au fost cheltuiți pe taxe legale și plăți către fostul ei soț Stephen Belafonte, despre care ea a pretins că a fost abuziv.

Brown a declarat pentru : „Nu am fost abuzată doar emoțional și fizic, au fost și abuzuri financiare. Nu mi-am dat seama că nu am atât de mulți bani pe cât credeam că am. Așa că a trebuit să mă mut efectiv înapoi cu mama mea.”



Ea a adăugat: „Mama mea e genul de persoană care a spus: „Oh, l-ai părăsit, acum ești bine”. Dar era foarte departe de adevăr.

„Evident că orice situație este mai bună decât să fii cu agresorul tău, dar când ai părăsit situația abuzivă, este ca și cum ai lua totul de la capăt. Trebuie să înveți să ai încredere în oameni. Trebuie să înveți să ai încredere în tine.”

Belafonte, un producător de film, a negat în repetate rânduri acuzațiile. Cei doi au ajuns la o înțelegere privată pe cale extrajudiciară în 2017, iar divorțul lor a fost finalizat un an mai târziu.

Ca parte a acordului, Brown a trebuit să plătească lui Belafonte o sumă forfetară de 350.000 de dolari plus 5.000 de dolari pe lună pentru întreținerea copilului pentru fiica lor Madison.

Vedeta, care a vorbit despre viața ei după abuzul descris în cartea sa, Brutally Honest, spune că revenirea la Leeds a ajutat-o ​​„cu siguranță” să se repună pe picioare.

În timpul mariajului, Brown a spus că se simțea în siguranță doar când era departe de casă, la serviciu.

Anul acesta se împlinesc 30 de ani de la prima audiție a Spice Girls.