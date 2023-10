Meryl Streep pune capăt unei căsnicii de 45 de ani

După 45 de ani de căsnicie, celebra actriță Meryl Streep și sculptorul Don Gummer au ales să pună capăt relației lor. Cu toate că despărțirea -a produs cu mai bine de 6 ani în urmă, a fost ținută departe de ochii publicului, până acum.

Recent, un reprezentant al lui Meryl Streep a confirmat oficial despărțirea celor doi, declarând: „Don Gummer și Meryl Streep sunt separați de mai bine de 6 ani și, deși vor avea mereu grijă unul de celălalt, au ales vieți separate”, potrivite pentru

Chiar dacă au ales să meargă pe drumuri separate, Meryl Streep și Don Gummer au rămas apropiați și nu plănuiesc să divorțeze.

Actor Meryl Streep has revealed she has been separated from her husband, Don Gummer, for six years.

— The Project (@theprojecttv)