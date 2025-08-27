Un bărbat din Wisconsin, care a dispărut vara trecută după ce a răsturnat intenționat caiacul pe un lac, lăsându-și soția și cei trei copii pentru a pleca la o femeie cunoscută online, a fost condamnat la închisoare.
Judecătorul a impus o pedeapsă mai severă decât cea solicitată de procurori, explicând că acțiunile sale au creat confuzie autorităților timp de aproape trei luni, informează CNN, citat de Click!
Ryan Borgwardt, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a dispărut în august 2024, după ce le-a spus celor din jur că merge la o plimbare cu caiacul pe Green Lake, situat la aproximativ 160 de kilometri de Milwaukee.
La început, cazul a fost considerat un posibil înec, iar autoritățile au organizat o vastă operațiune de căutare care a durat 58 de zile. Totuși, absența corpului și anumite dovezi, inclusiv faptul că a obținut un pașaport nou cu câteva luni înainte au determinat anchetatorii să suspecteze că și-a înscenat moartea.
De fapt, Borgwardt a răsturnat intenționat caiacul, a lăsat actele de identitate în apă, a folosit o barcă gonflabilă pentru a ajunge la țărm și a plecat cu o bicicletă electrică spre Madison. De acolo, a luat un autobuz spre Canada și apoi a zburat în Europa, stabilindu-se în Georgia, unde s-a întâlnit cu o femeie din Uzbekistan.
În noiembrie, anchetatorii au reușit să ia legătura cu el, iar în decembrie s-a întors în Statele Unite, unde a fost pus sub acuzare pentru obstrucționarea justiției.
În instanță, Borgwardt a declarat că regretă faptele sale, însă judecătorul Mark Slate a considerat că fapta a avut consecințe grave și a decis o condamnare de 89 de zile, exact perioada cât a fost dat dispărut.
Pe lângă închisoare, bărbatul a plătit 30.000 de dolari pentru a acoperi costurile operațiunilor de căutare. Soția sa, cu care fusese căsătorit de 22 de ani, a cerut divorțul la câteva luni după incident.
Procurorul a declarat că întreaga schemă a fost gândită pentru a-i induce în eroare pe toți cei apropiați, inclusiv printr-o poliță de asigurare de viață și alte pregătiri făcute înainte de dispariție.