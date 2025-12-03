B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație de dating: „Dar ce am făcut, băi nene?”. Despre ce este vorba

Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație de dating: „Dar ce am făcut, băi nene?”. Despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 14:56
Mihai Bendeac, blocat pe o aplicație de dating: „Dar ce am făcut, băi nene?”. Despre ce este vorba
Actorul Mihai Bendeac. Sursa foto: Captură video - Micutzu Stand-up Official / YouTube
Cuprins
  1. Experiența lui Mihai Bendeac cu aplicațiile de dating
  2. Viața sentimentală a actorului
  3. Despre Mihai Bendeac

Actorul de 42 de ani a recunoscut că a folosit aplicații de întâlniri, însă contul său de Tinder a fost închis de administratorii platformei, motiv pentru care a apelat la fanii săi pentru ajutor.

Experiența lui Mihai Bendeac cu aplicațiile de dating

Unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România, Mihai Bendeac, s-a lăsat convins să încerce aplicațiile de întâlniri pentru a cunoaște persoane noi. Actorul și-a creat un profil pe Tinder, una dintre cele mai populare aplicații de acest tip la nivel global, dar și pe Bumble, platforma unde femeile inițiază prima conversație, conform Click.

Din păcate, experiența lui pe Tinder a fost scurtă, contul fiind închis de administratori pentru presupuse nereguli.

Într-un mesaj publicat pe Instagram Story, actorul s-a plâns de această interdicție și a cerut ajutor fanilor: „Dar ce am făcut, băi nene? Noroc că am și cont de Bumble, dar voiam să renunț la el, căci mi se pare ipocrit și să revin pe Tinder. Dar… Alte opțiuni care ar fi?”

Viața sentimentală a actorului

Mihai Bendeac a vorbit anterior despre viața sa sentimentală. El a explicat că nu este o prioritate și că nu a mai avut o întâlnire de șase ani.

De asemenea, actorul a spus că i-ar fi dificil să relaționeze mai mult de 48 de ore cu o femeie.

„Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu. Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore”, a declarat el într-un interviu pentru Ok Magazine.

Despre Mihai Bendeac

Mihai Bendeac este un actor, comediant și prezentator român, cunoscut pentru talentul său versatil în televiziune, teatru și film.

În vârstă de 42 de ani, Bendeac s-a remarcat prin aparițiile sale în emisiuni de divertisment, spectacole de stand-up și roluri în producții teatrale și cinematografice.

Tags:
Citește și...
Cătălin Botezatu a făcut femeilor cadouri de sute de mii de euro: „Sunt darnic. Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”
Monden
Cătălin Botezatu a făcut femeilor cadouri de sute de mii de euro: „Sunt darnic. Nu vreau să fiu cel mai bogat din cimitir”
Alexandra Stan a fost agresată într-o altă relație, după trauma suferită din cauza fostului manager: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Monden
Alexandra Stan a fost agresată într-o altă relație, după trauma suferită din cauza fostului manager: „Mi-a tras două palme și m-a dat afară din casă”
Ce se întâmplă cu preparatele de la MasterChef după jurizare? Iată explicațiile producătorului executiv al emisiunii
Monden
Ce se întâmplă cu preparatele de la MasterChef după jurizare? Iată explicațiile producătorului executiv al emisiunii
Gabi Tamaș și Serghei Mizil, șpriț de iarnă împreună cu fanii: „El e combatant ca mine”
Monden
Gabi Tamaș și Serghei Mizil, șpriț de iarnă împreună cu fanii: „El e combatant ca mine”
Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X
Monden
Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X
Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele
Monden
Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele
„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
Monden
„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Monden
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Monden
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Monden
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Catalin Drula
Ultima oră
15:16 - Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
15:01 - Ce spune Nicușor Dan despre amenințările lui Putin și ce s-a discutat în CSAT, privind un posibil conflict în Europa: „Noi avem toate scenariile la zi” (VIDEO)
14:47 - Va scădea impozitarea muncii? Ce spune ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (VIDEO)
14:29 - Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)
14:20 - Micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole, preferatele românilor de 1 Decembrie. Unde au fost date cele mai multe comenzi online
14:15 - Ministrul Alexandru Nazare: „Nu avem această ipoteză a creșterii TVA pentru 2026 luată în calcul”. Ce se va întâmpla cu TVA din domeniul HoReCa
14:13 - Deutche Welle – RFI, parteneriat pentru combaterea dezinformării
13:51 - Nicușor Dan, reacție în criza apei din Prahova și Dâmbovița: În opinia mea, vinovăția este la Apele Române (VIDEO)
13:43 - Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava sunt acuzați că au vândut droguri deținuților
13:38 - Grindeanu, atac la Buzoianu în criza apei: „Dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv ce am încurcat” (VIDEO)