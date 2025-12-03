Actorul de 42 de ani a recunoscut că a folosit aplicații de întâlniri, însă contul său de Tinder a fost închis de administratorii platformei, motiv pentru care a apelat la fanii săi pentru ajutor.

Experiența lui Mihai Bendeac cu aplicațiile de dating

Unul dintre cei mai cunoscuți burlaci din România, Mihai Bendeac, s-a lăsat convins să încerce aplicațiile de întâlniri pentru a cunoaște persoane noi. Actorul și-a creat un profil pe Tinder, una dintre cele mai populare aplicații de acest tip la nivel global, dar și pe Bumble, platforma unde femeile inițiază prima conversație, conform Click.

Din păcate, experiența lui pe Tinder a fost scurtă, contul fiind închis de administratori pentru presupuse nereguli.

Într-un mesaj publicat pe Instagram Story, actorul s-a plâns de această interdicție și a cerut ajutor fanilor: „Dar ce am făcut, băi nene? Noroc că am și cont de Bumble, dar voiam să renunț la el, căci mi se pare ipocrit și să revin pe Tinder. Dar… Alte opțiuni care ar fi?”

Viața sentimentală a actorului

Mihai Bendeac a vorbit anterior despre viața sa sentimentală. El a explicat că nu este o prioritate și că nu a mai avut o întâlnire de șase ani.

De asemenea, actorul a spus că i-ar fi dificil să relaționeze mai mult de 48 de ore cu o femeie.

„Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu. Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore”, a declarat el într-un interviu pentru Ok Magazine.

Despre Mihai Bendeac

Mihai Bendeac este un actor, comediant și prezentator român, cunoscut pentru talentul său versatil în televiziune, teatru și film.

În vârstă de 42 de ani, Bendeac s-a remarcat prin aparițiile sale în emisiuni de divertisment, spectacole de stand-up și roluri în producții teatrale și cinematografice.