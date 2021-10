Mihai Bendeac, decizie radicală la doar câteva luni după ce a declarat că este hărțuit de Cătălin Măruță. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță par să se fi împăcat. Actorul și prezentatorul TV s-au șicanat, în urmă cu mai multe luni, în mediul online, dar Mihai Bendeac pare să fi revenit la sentimente mai bune. Împăcarea cu Cătălin Măruță a fost anunțată chiar de către vedeta la de la Antena 1, în mediul online.

Mihai Bendeac l-a amenințat în trecut pe soțul Andrei că îl va da în judecată dacă nu încetează și s-a declarat hărțuit și profund deranjat de comportamentul prezentatorului de la Pro TV, după ce acesta ar fi insistat în mai multe rânduri ca Mihai Bendeac să apară la el la podcast.

View this post on Instagram A post shared by Mihai Bendeac (@jurnalul_unui_burlac)

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță s-au împăcat. Ce gest a făcut actorul

Mihai Bendeac și-a uimit fanii atunci când le-a comunicat ultima sa decizie. Actorul a ales să participe la un podcast, iar acela este chiar podcastul lui Cătălin Mărtuță, vedeta cu care Bendeac s-a certat în ultimele luni.

„P.S- Da. Această fotografie a fost realizată acolo unde bănuiți. Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a scris Mihai Bendeac la o postare pe Facebook.

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță, schimb de replici în trecut

Actorul și prezentatorul de la Pro TV au avut, în urmă cu câteva luni, un conflict, exact pe aceeași temă. La acel moment, Mihai Bendeac a ținut să precizeze că el dorește să apară cât mai rar în spațiul public, motiv pentru care a refuzat invitația lui Măruță de a fi invitat în podcastul său.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu…

Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun”, a povestit Mihai Bendeac la acel moment.